 Almanya′da hastanelerin dörtte üçü ameliyatları erteliyor | Almanya | DW | 28.11.2021

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Almanya

Almanya'da hastanelerin dörtte üçü ameliyatları erteliyor

Korona vakalarının artması nedeniyle Almanya'da hastanelerin dörtte üçünün ortopedi gibi uzmanlık dallarında ameliyatları ertelemek zorunda kaldığı öğrenildi.

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Almanya’da yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilen korona hastalarının artması nedeniyle hastaneler, ameliyatları ertelemek zorunda kalıyor.

Alman Hastaneler Cemiyeti'nin açıklamasına göre Almanya'daki hastanelerin dörtte üçü olağan şekilde çalışmıyor ve planlanan ameliyatları erteliyor.

Gerald Gaß

Gerald Gaß

Alman Hastaneler Cemiyeti Başkanı Gerald Gaß Berlin'de yaptığı açıklamada "Durum gerçekten gittikçe dramatik bir hal alıyor ve iptal edilen tedaviler hastaları fiziksel ve psikolojik bir yük altına sokuyor" dedi. Gaß, hastaneler açısından planlanabilir operasyonların ertelenmesinin akut vakalara bakabilmek için bir yöntem olarak tercih edildiğini söyledi. Gaß daha önceki korona dalgalarından hastalar açısından bunun ağır sonuçlarının bilindiğini belirtti.

Ertelenen ameliyatların başında ortopedi ameliyatları geliyor. Ekim 2020 Şubat 2021 arasındaki ikinci pandemi dalgasında yüzde 22 oranında daha az kalça protezi operasyonu yapıldı. Kalça protezi ameliyatı belirsiz bir tarihe ertelenen yaşlı hastaların ağrılarla yaşamak zorunda kaldığı ve bu yüzden depresyona da girdikleri belirtiliyor.

Kanser tedavilerinde de kısıtlamalar oldu. Sayılara göre kanser ameliyatlarında göğüs kanserinde yüzde 6, bağırsak kanserinde ise yüzde 18 oranında azalma kaydedildi.

dpa / EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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