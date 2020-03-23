 Almanya′da güven endeksi düştü | ALMANYA | DW | 25.03.2020

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ALMANYA

Almanya'da güven endeksi düştü

Almanya'nın ifo iş dünyası güven endeksi Mart ayında 2009'dan bu yana en düşük seviyeye gerileyerek Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki yöneticilerin koronavirüs nedeniyle resesyon endişesinin arttığını ortaya koydu.

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Almanya ekonomisini sekteye uğratan koronavirüs nedeniyle iş dünyası güven endeksinde de gerileme oldu.

Ifo Ensitüsü Başkanı Clemens Fuest tarafından yapılan açıklamada, ifo iş dünyası güven endeksinin Mart ayında gerilediği 86.1 seviyesinin Almanya‘nın birleşmesinden bu yana kaydedilen en sert düşüş ve Temmuz 2009'dan bu yana en düşük değer olduğu belirtilerek, "Alman ekonomisi şokta" denildi.

İmalat sektöründe güven Ağustos 2009’dan bu yana en düşük değere inerken, Almanya’nın birleşmesinden bu yana böyle bir seviyenin görülmediği bildirildi. Beklentilerde 70 yıldır yapılan sektör anketlerindeki en keskin düşüş tespit edildi.

İmalat sektörünün bütün kollarında düşüş olduğu belirtilirken, birçok şirketin üretimi azaltmayı planladığı belirtildi. 

Servis sektörü de etkilendi

İş dünyası güven endeksinde servis sektöründe 2005 yılı yani verinin kayıt altına alınmasında bu yana en büyük düşüş kaydedildi.

Ticaret alanında beklentiler Almanya’nın birleşmesinden bu yana en düşük seviyeye indi. Bu toptan ve perakende satışta aynı derecede olumsuzluk tespit edildi. Ancak gıda perakendecileri ve ilaç satan dükkanlarda beklentiler olumlu oldu.

İnşaat sektöründe de kısmen bir düşüş kaydedildi ancak şirketlerin mevcut durumdan halen memnun olduğu tespit edildi. Buna karşın görünümün kötüleştiği belirtildi.

İfo'nun anketi 9 bin katılımcıyla gerçekleştirildi. 

DW / SSB, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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