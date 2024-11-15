Almanya'da Filistin yanlısı slogana ceza temyize taşındı

Almanya'da temyiz makamı olan Federal Yüksek Mahkeme "Nehirden denize özgür Filistin" sloganının "terör örgütü sembolü" olup olmadığına karar verecek.

Geçen hafta Berlin'de bir mahkeme Almanya'da yaşayan bir İran vatandaşına bu ifadeyi Instagram profilinden paylaştığı gerekçesiyle bin 300 euro para cezası vermişti. Konu Yüksek Mahkeme'ye taşındı. Karlsruhe'deki Federal Yüksek Mahkeme'nin sözcüsü, 42 yaşındaki İran vatandaşının temyiz başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Berlin'deki davada hâkim Susann Wettley, bu sloganın Avrupa Birliği'nin terör örgütü saydığı Hamas'a ait bir sembol olduğunu kaydetmişti. Hâkim Wettley'a göre, slogan özellikle Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği baskının ardından Alman kamuoyunda bu örgütle bağdaştırıldı.

Tartışmalı slogan, hâlihazırda İsrail devletinin bulunduğu Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e kadar uzanan alanda bağımsız bir Filistin devleti kurulması için çağrı yapıyor. Aktivistler sloganın Filistinlilere "eşit muamele" ve "barış" talebiyle ilgili olduğunu savunuyor. Karşı çıkanlar ise bunun anti-semitist olduğunu ve "İsrail devletinin yıkılmasını" talep ettiğini öne sürüyor.

Berlin mahkemesinin kararı bu sloganın terör sembolü olarak değerlendirildiği ilk hüküm olmuştu.

dpa / MUK,CÖ

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