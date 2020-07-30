Almanya'da Ezidi Soykırımı'nı anma töreni

Almanya Ezidiler Merkez Konseyi'nin düzenlediği anma töreni bu yıl Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin Düsseldorf kentinde düzenlendi. Ezidi Soykırımı'nı anma törenine, aralarında Düsseldorf Belediye Başkanı Thomas Geisel, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Çocuk, Aile, Mülteciler ve Uyum Bakanlığı, Uyum Dairesi Müdürü Aslı Sevindim, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Başkanı Saskia Esken, kiliselerin temsilcileri, Federal Meclis milletvekilleri ile T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen'in bulunduğu 140 kadar davetlinin katıldığı bildirildi.

Kendi toprakları dışında 230 bin nüfus ile en çok Ezidi'nin yaşadığı Almanya'da anma töreni altı yıldır her sene başka bir eyalette düzenleniyor.

İrfan Ortaç

DW Türkçe'ye konuşan Almanya Ezidiler Merkez Konseyi Başkanı Dr.İrfan Ortaç, bu anma törenlerinde "Onurlu bir barış" talebini dile getirdiklerini, zira 2014'ten bu yana hala 2 bin 600 kişinin kayıp olduğunu, bunlardan tespit edebildikleri kadarıyla 720'sinin çocuk olduğunu, bu kişilerin akıbetinin hala bilinmediğini söyledi. Ortaç, Almanya'da pek çok eyaletin travmaya uğramış Ezdileri sığınmacı olarak kabul ettiğini, bazı eyaletlerin de yaşadıkları kamplara maddi yardım verdiğini belirterek, Baden Württemberg Eyaleti'nin bin 100 kadın Ezidiyi kabul ettiğini, sadece Kuzey Ren Vestfalya'nın da bölgedeki kamplara 12 milyon euro destek sağladığını dile getirdi.

Toplu mezarlarla kemikler ortaya çıkıyor

Düsseldorf'taki Johannes Kilisesi'nde düzenlenen anma törenindeki konuşmasında ise Ortaç, hala zaman zaman Türkiye, Irak, Suriye ve diğer Orta Doğu ülkelerinde izini sürebildikleri kayıpları bulmaya çabaladıklarını, ancak başarı sağlayamadıklarını, bu amaçla iki kez Ankara'da da temaslarda bulunduğunu, ancak sonuç elde edilmediğini söyledi.

Almanya Ezidiler Merkez Konseyi Başkanı, anma törenindeki konuşmasında, Almanya da dahil dünyanın pek çok ülkesinden IŞİD'e gidenlerin Ezidi Soykırımı'na katıldığını, şimdiye kadar hiçbir devletin bu katilleri sistematik biçimde yakalayıp, sorgulayıp, yargılamadığını, soykırımı aydınlatmaya çabalamadığını belirterek eleştirdi. Ortaç, Ezidi halkının kayıp yakınlarını, kemiklerinin tesadüfen bulunmasıyla keşfedilen toplu mezarlarda aradığını ve bunun büyük acı verdiğini söyledi.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Çocuk, Aile, Mülteciler ve Uyum Bakanlığı Uyum Dairesi Müdürü Aslı Sevindim de Almanya Ezidiler Merkez Konseyi'nin çabalarını yakından izlediklerini, adalet talebine ve barış çabalarına büyük saygı duyduklarını ifade etti. Sevindim, acıların sözcüklerle ifade edilemeyecek kadar can yakıcı olduğunu, buna rağmen dile getirmenin gerekli olduğunu vurgulayarak "Ancak bu şekilde unutulmalarını engelleyebiliriz" dedi. Sevindim, "3 Ağustos hepimiz için bir yas günüdür. Ezidilerin çektiği acı ve haksızlıklar karşısında derin üzüntüyle eğiliyorum" diye konuştu. Sevindim konuşmasına şöyle devam etti: "Bugün bir anma günüdür ama aynı zamanda hayatta kalma ve sorumluluk alma günüdür. Yaşananların unutulmaması için hatırlatma sorumluluğunu üstlenme günüdür."

Türkiye bölgeyi bombalıyor

Tehdit Edilen halklar Topluluğu da Ezidi Soykırımı'nın altıncı yılında Ezidilere daha fazla koruma ve destek sunulmasını talep etti. Kuruluşun uzmanlarından Lina Stotz, IŞİD'in 2014'ten itibaren Ezidileri sistematik biçimde izlediğini, yok ettiğini, çok sayıda kadını kaçırıp köleleştirdiğini söyledi.

Stotz, "3 Ağustos anma günüdür. Yüz binlerce Ezidi hala mülteci kamplarında yaşamakta ve köyüne dönmeyi beklemekte. Ancak bu dönüş hala çok tehlikeli. Haziran ayında Türkiye bölgeyi havadan bombaladı. O saldırılarda siviller de hayatını kaybetti. Soykırımdan sağ kurtulanların karşı karşıya olduğu tehdit ve tehlikeler bununla da bitmiyor. IŞİD bölgede hala aktif" diye konuştu.

Alman uzman Stotz, Irak hükümetinin, Ezidilerin ana vatanı olan Sincar'da güvenliği sağlamasını ve yaşam alanlarını yeniden inşa etmesini talep etti. Stotz, Alman hükümetinin Türkiye'yi bölgeye saldırılarından dolayı sert biçimde uyarmakla ve uluslararası toplumun da Ezidiler için sorumluluk üstlenmekle yükümlü olduğunu söyledi.

Elmas Topcu

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