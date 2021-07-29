Almanya'da enflasyon oranı yüzde 3,8 oldu

Almanya'da enflasyon, 13 yıldan bu yana ilk kez yüzde 3'ün üzerine çıktı. Federal İstatistik Dairesi'nin Perşembe günü açıkladığı geçici verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde Temmuz ayında 2020 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 artış kaydedildi. Bunun, 2008'deki finans krizinden bu yana kaydedilen en yüksek artış olduğu belirtildi. Bir önceki aya göre ise artış yüzde 0,5 seviyesinde gerçekleşti.

Federal İstatistik Dairesi, Temmuz ayında enflasyon oranındaki yüksek artışta korona krizi ile bağlantılı olarak Temmuz 2020'de katma değer vergilerinin düşürülmesinin etkili olduğuna işaret etti. Ocak 2021'den bu yana ise birçok ürün ve hizmette katma değer vergisi oranlarının daha önceki seviyede olduğu belirtildi. Almanya'da piyasayı canlandırmak ve tüketimi teşvik etmek için geçen yaz katma değer vergileri yüzde 3 civarında düşürülmüş, bu da birçok üründe fiyatlara yansımıştı. Uygulama Ocak 2021'e kadar devam etmişti.

Federal İstatistik Dairesi, bu yılın başında yürürlüğe giren yeni karbondioksit vergisi ve olağan piyasa gelişmelerinin de enflasyon artışında etkili olabileceğini belirtti.

Enerji fiyatları, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 arttı. Gıda ürünlerinde ise artış yüzde 4,3 olarak kaydedildi. Aralarında konut kiralarının bulunduğu hizmetlerde ise artış yüzde 1,3 seviyesinde gerçekleşti.

Uzmanlar: Gelecek yıl düşüş bekleniyor

DZ Bank'tan Christoph Swonke, Almanya'da enflasyon oranının artışına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, "fiyatların artışında birçok nedenin etkili" olduğunu söyledi. Ham petrol fiyatlarının bir önceki seneye göre yaklaşık yüzde 70 fazla olduğunu hatırlatan Swonke, bunun benzin fiyatlarında ve ısınma giderlerinin artmasına yol açtığını söyledi. Bunun yanı sıra pandemiden ağır bir şekilde etkilenen otel, gastronomi ve kuaför gibi hizmet dallarındaki kayıpların telafisi için fiyatların arttırıldığına işaret eden Swonke, enflasyondaki artışta bu telafinin de etkili olduğunu ifade etti.

Swonke, "Yıl boyunca yüksek fiyat eğilimi devam edebilir, hatta enflasyon değerinin yüzde 4'ü aşması bile mümkün" uyarısında bulundu. Swonke, yeni yılla birlikte enflasyonda muhtemelen yeniden düşüş kaydedileceği tahminini de sözlerine ekledi.

Baden-Württemberg Eyalet Bankası'ndan (LBBW) Jens-Oliver Niklasch ise bu yıl içinde daha yüksek bir artış beklemediğine işaret etti. Enflasyondaki bu artışın beklenenden yüksek olduğunu ifade eden Niklasch, katma değer vergisinin daha önceki düzeyine yükseltilmesinin ve enerji fiyatlarındaki baz etkisinin bu artışta etkili olduğu değerlendirmesini yaptı. "Bu yıl içinde muhtemelen enflasyonun daha yüksek bir değerini görmeyeceğiz" diyen Niklasch, gelecek yıldan itibaren de enflasyonun yine düşeceği öngörüsünde bulundu.

AFP, rtr/JD, GA

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