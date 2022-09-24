  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: photothek/IMAGO
EkonomiAlmanya

Almanya'da enflasyon iç güvenliği tehdit edebilir

3 saat önce

Federal Emniyet Teşkilatı (BKA), enerji krizi ve yükselen enflasyonun gelecek aylarda ülkede iç güvenliği tehdit edebileceği uyarısında bulundu.

https://www.dw.com/tr/almanyada-enflasyon-i%C3%A7-g%C3%BCvenli%C4%9Fi-tehdit-edebilir/a-63226256

Tagesspiegel gazetesinin haberine göre, Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) Almanya'da mevcut ekonomik koşullar nedeniyle iç güvenliğe yönelik tehditlerin artabileceği uyarısını yaptı.

Habere göre BKA kurum içi bir yazışmada, enerji krizi ve yüksek enflasyon nedeniyle gelecek aylarda ülkede iç güvenlik açısından tehditlerin artabileceği, korona önlemleri dönemindeki protestolar benzeri bir durumun ortaya çıkabileceğini ifade etti. BKA söz konusu yazıda "halkın önemli bir bölümünün siyasi kararlar neticesinde ekonomik olarak varlığını tehdit eden bir duruma düşmesinin veya düşeceği korkusunu hissetmesinin" eylemlere yol açabileceğine dikkat çekti.

Habere göre çeşitli grupların mevcut koşullardan istifade etmeye çalışabileceği uyarısını yapan BKA bazı radikal İslamcı grupların "ekonomik altyapıya saldırı" çağrısı yaptığını tespit etti. Söz konusu yazıda, IŞİD (ya da İslam Devleti) örgütünün Avrupa'da Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı istikrarsız siyasi yapıdan "istifade etme" çağrısı yaptığına dikkat çekildi.

BKA aşırı sağcı çevrelerin siyasi karar alma mekanizmasında rol alan siyasilere yönelik saldırılarda bulunabileceği uyarısı yaparken, aşırı solcu çevrelerin ise enerji ve savunma alanında faaliyet gösteren şirketlere karşı işgal ve blokaj gibi eylemlere başvurabileceği tahmininde bulundu.

Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın AB'nin yaptırımları sonrası Almanya'ya doğal gaz sevkiyatını kesmesi, ülkede enerji fiyatlarının fahiş seviyelere yükselmesine yol açmıştı. Enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlar Almanya'da enflasyonu iki Almanya'nın birleştiği 1990 yılından bu yanaki en yüksek seviyeye çekti. Almanya'da Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 7,9 olarak açıklanmıştı ancak kış aylarında enflasyonun iki haneli sayılara ulaşması bekleniyor.

AFP/BÖ,EC

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Sembol fotoğraf: Ekranında Rusya bayrağı olan bir dizüstü bilgisayar

Almanya'da kışın dezenformasyon korkusu

Almanya'da kışın dezenformasyon korkusu

Yeşiller partisi, Moskova'nın enerji krizini ve enflasyon korkusunu, Almanya ve Avrupa’da toplumsal huzursuzluğu körüklemek için kullanmasından endişe ediyor. Uzmanlar da bu endişenin yersiz olmadığı görüşünde.
Ekonomi
17 Eylül 2022
Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Almanya'dan enflasyona karşı 65 milyar euroluk paket

Almanya'dan enflasyona karşı 65 milyar euroluk paket

Almanya tüketicileri ve şirketleri yükselen enflasyona karşı korumak için tasarladığı üçüncü pakete 65 milyar euro harcayacak. Başbakan Scholz, "Bu, şu ana kadarki üç paketin en büyüğü," dedi.
Ekonomi
4 Eylül 2022
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu’nun çıkışı: Adaylık ilanı mı, yetki talebi mi?

Politika
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Nachrichrtensendung DW Haber

Şırnak'ta ağaç kesimleri gençleştirme mi, doğa katliamı mı?

Şırnak'ta ağaç kesimleri gençleştirme mi, doğa katliamı mı?

Doğa ve Çevre
4 saat önce

İtalya seçimlerinde sağın güçlenmesi bekleniyor

İtalya seçimlerinde sağın güçlenmesi bekleniyor

Politika
6 saat önce

Avrupa Siyasi Topluluğu’nun Türkiye için anlamı ne?

Avrupa Siyasi Topluluğu’nun Türkiye için anlamı ne?

Politika
18 saat önce
Güney ve Kuzey Kıbrıs arasındaki sınır geçişi.

Avrupa Konseyi’nden Kuzey Kıbrıs'la ilgili kritik karar

Avrupa Konseyi’nden Kuzey Kıbrıs'la ilgili kritik karar

Politika
21 saat önce

Türkiye-BAE hattında olağanüstü hareketlilik

Türkiye-BAE hattında olağanüstü hareketlilik

Politika
23 saat önce
Osman Kavala

Avrupa Konseyi'nden "Ankara ile siyasi diyalog" vurgusu

Avrupa Konseyi'nden "Ankara ile siyasi diyalog" vurgusu

Politika
24 saat önce
Ana sayfaya dön