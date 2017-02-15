Almanya'da Delta varyantı endişesi

Almanya'da koronavirüs vaka sayılarında kaydedilen azalmaya rağmen, potansiyel olarak daha tehlikeli ve bulaşıcı olduğu belirtilen Delta varyantıendişelere neden oluyor.

İlk olarak Hindistan'da ortaya çıktıktan sonra çok sayıda ülkede hızla yayılan Delta varyantı şu an Almanya'da nadiren görülüyor. Ancak komşu ülkelerde söz konusu mutant virüse bağlı enfeksiyon sayılarındaki artış Almanya'da da yetkilileri endişelendiriyor.

"Kısıtlamalara yeniden dönülebilir"

Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, Delta varyantına karşı önlemlerin artırılması gerektiğini belirtirken, bu bağlamda sosyal temas kısıtlamalarının yeniden uygulanabileceğini söyledi.

Hessen Başbakanı Volker Bouffier

Hristiyan Demokrat politikacı Bouffier, Almanya Yazı İşleri Ağına (RND) Pazartesi günü verdiği demeçte, Delta varyantının bir ay içinde Almanya'da da baskın varyant haline gelebileceğini tahmin ettiğini söyledi. Bu durumda insanların, "Hangi aşı sizi nasıl etkiler?" sorularını yönelteceklerini belirten Bakan, yaz tatilinden dönenlerin enfeksiyon kapma olasılıklarının da hesaba katılması gerektiğini dile getirdi.

Bu soruların yanıtlarına bağlı olarak dördüncü dalga ile karşı karşıya kalınıp kalınmayacağı ve temas kısıtlamalarına geri dönüp dönülmeyeceği gibi konuların açıklığa kavuşacağını ifade eden Bouffier, "Bunları göz ardı edemeyiz" dedi.

Sağlık Bakanı iyimser ama temkinli

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise pandemideki mevcut durumda Delta varyantı konusunda "dengeyi oturtmanın" önemine dikkat çekerek, "şu an için gevşemelere gidebiliriz" dedi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn

Spahn, Pazar akşamı ARD kanalında katıldığı bir programda, şu andaki gevşemeler nedeniyle insanların aşırı rehavete kapılmaması gerektiğini ifade ederek, "Yani yazdan emin olabiliriz ama sonbahar ve kışa da dikkat etmeliyiz” diye konuştu.

Çocuklar ve gençlerle ilgili de konuşan Spahn, "Amacımız, tatilden sonra okulların mümkün olduğunca normal sürece geçmesi, aynı zamanda mümkün olduğunca fazla güvenliğin sağlanması olmalı” dedi. Bunu sağlamanın bir yolunun 12 yaş üstündeki çocukların aşılanması olduğunu aktaran Spahn, Ağustos ayı sonuna kadar, aşı olmak isteyen 12 yaşın üzerindeki herkese en azından ilk doz aşıyı sunabiliriz” dedi. Bakan, aşılanmamış olanlara da düzenli test olanaklarının sağlanmasına devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yoğun bakım ünitelerinde yığılma beklenmiyor

Alman İç Hastalıkları Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği Başkanı Christian Karagiannidis, olası bir dördüncü korona dalgasında yoğun bakım ünitelerinde daha az hasta yatışı beklediğini bildirdi.

Rheinische Post gazetesine konuşan Karagiannidis, "Sonbaharda enfeksiyon sayısında bir artış olursa, yoğun bakım ünitelerindeki yeni kayıtları çok yakından incelemek zorunda kalacağız. Risk gruplarındakiler o zamana kadar çok iyi aşılanırsa, insidanslar yüksek bile olsa, ciddi vakaların sayısı azalabilir” dedi.

Şimdiye kadar, yoğun bakım yatışlarının büyük ölçüde insidanslara paralel olarak seyrettiğini belirten uzman, risk gruplarının yoğun olarak aşılanmaları durumunda yaz aylarında durumun tersine döndürülebileceğini söyledi. Karagiannidis, "Böylece potansiyel hastalar aşı ile daha iyi korunacakları için insidans artsa da yoğun bakıma yatışları azalacaktır” diye konuştu.

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, ülkede son 24 saat içinde 346 yeni vaka kaydedildi. Son yedi günde 100 bin kişide kaydedilen yeni vaka sayısı ise 8,6'ya düştü.

dpa/TY,JD

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