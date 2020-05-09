Almanya’da bulaşma katsayısı artıyor

Yaklaşık iki ay süren sıkı tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmeye başlamasıyla birlikte Almanya’da koronavirüsün bulaşma katsayısının arttığı bildirildi. Robert Koch Enstitüsü (RKI) güncel bulaşma oranının yüzde 1,10 olduğunun tahmin edildiğini açıkladı. Yani bir kişinin 1,1 kişiye virüsü bulaştırdığından yola çıkılıyor. Bu rakam Cuma günü 0,83 olarak açıklanmıştı. Robert Koch Enstitüsü, salgının yayılmasının azalması için bulaşma katsayısının yüzde birin altında olması gerektiğini vurguluyor.

Alman hükümetinin pandemiyle mücadeleden sorumlu bilim enstitüsü Robert Koch, son günlerde istatistiklerde kaydedilen dalgalanma göz önünde bulundurulduğunda enfeksiyon rakamlarının artabileceği yönünde endişesini paylaşıp, uyarıyor. Enstitü yetkilileri yeni vaka sayısındaki azalmanın son günlerde olduğu gibi devam mı edeceği yoksa yeniden yükseleceği mi konusunda kesin öngörüde bulunmanın zor olduğunu da belirtiyor.

Tedbirler gevşetildi

Almanya’da federal hükümet, Mart ayı ortasından beri uygulanan sıkı tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması konusunda, pandemiyle mücadelede asıl yetkiyi elinde tutan eyalet hükümetleri ile uzlaşma sağladı. 16 eyaletten oluşan Almanya’da yerel yönetimler de kendi bölgelerindeki duruma göre okul ve yuvaların, ibadethanelerin, dükkan ve mağazaların, parkların ve işletmelerin belli koşullar altında açılışına yönelik yol haritası belirledi ve tedbirleri esnetmeye başladı.

Almanya'da 168 bin 551 vaka

Almanya’da hali hazırda koronavirüs vaka sayısı 168 bin 551. 143 bin kişinin ise iyileştiği açıklandı. Uzmanlar, rakamlar konusunda istatistiklere geçmeyenlerin de olabileceğini hatırlatıp, gerçek rakamların çok daha yüksek olduğundan yola çıkıyor. Almanya’da Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 bin 369.

Hastalıkla başarılı mücadele için örnek gösterilen Güney Kore’de ise yeni tespit edilen vaka sayısının 9 Nisan’dan beri en yüksek seviyeye ulaşarak 34 olduğu açıklandı. Çin ise bir aydan fazla bir aradan sonra 14 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre dünya çapındaki vaka sayısı 4 milyon 26 bin 729. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 279 bin 329.

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DW, dpa, ETO/HT

© Deutsche Welle Türkçe