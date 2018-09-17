 Almanya′da bozkurt işaretine yasak tartışması | ALMANYA | DW | 09.10.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Almanya'da bozkurt işaretine yasak tartışması

Faşizm sembolü olduğu gerekçesiyle bozkurt işaretinin yasaklanması talebi Almanya'da da gündemde. Avusturya hükümeti rabia ve bozkurtu da içeren bazı işaretleri 1 Mart'ta yasaklamayı planladığını duyurmuştu.

Wolfsgruß der Grauen Wölfe (Imago/L. Berg)

Avusturya hükümetinin, aralarında bozkurt işaretinin de dahil olduğu bazı sembollerin yasaklanması planının ardından Almanya'da da konu gündeme geldi.

Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin iç politika sözcüsü Christoph de Vries, Bild gazetesine yaptığı açıklamada "aşırı milliyetçi bozkurtların ve onların kullandıkları sembol ve işaretlerin" yasaklanması çağrısı yaparak "Faşizmin her şekli insan onurunu hiçe sayar ve özgürlükçü toplumumuz için tehdittir” dedi.

Aynı gazeteye konuşan Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen de ‘Almanya'daki en büyük aşırı sağcı ve Anayasa düşmanı örgütlerden biri olan bozkurtların işareti pekâlâ Hitler selamıyla kıyaslanabilir; dolayısıyla derhal yasaklanmalıdır” diye konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen yıl Hamburg Konsolosluğu'nda aynı işaretle Türkleri selamlaması Almanya'da tepkiye yol açmıştı.

Avusturya'da 1 Mart'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor

Sağ muhafazakâr Avusturya hükümeti geçen hafta aralarında rabia, bozkurt ve zafer işaretlerinin de bulunduğu bir dizi siyasi içerikli el işaretinin yasaklanması planını açıklamıştı. Avusturya Halk Partisi Genel Başkanı Başbakan Sebastian Kurz ve ortağı sağ popülist Avusturya Özgürlükçü Partisi lideri Heinz Christian Strache "dini sembollere karşı olmadıklarını ve sadece ülkenin değerlerine ters düşen sembollerin yasaklanmasını istediklerini" söylemişti.

Avusturya İçişleri Bakanlığının listenin içeriğiyle ilgili çalışmalarını sürdürdüğü ve PKK, Müslüman Kardeşler ve Hamas gibi örgütlerin sembollerini de içermesi öngörülen listedeki işaretleri kullananlara 4 bin euroya varan para cezası uygulanmasının planlandığı belirtiliyor. Yasağın 1 Mart 2019'da yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

DW, AFP/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Deutschland Merkel und Kurz wollen mehr Kompetenzen für EU-Grenzschutzagentur

Merkel ve Kurz Frontex'in yetkilerinin genişletilmesini istiyor 17.09.2018

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz AB Sınır Koruma Ajansı Frontex’in yetkilerinin genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Sebastian Kurz und Horst Seehofer

Almanya ve Avusturya Akdeniz güzergâhını kapatmak istiyor 05.07.2018

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer'in Avusturya Başbakanı Kurz ile yaptığı görüşmede göç politikası ele alındı. Kurz, Almanya ve Avusturya'nın Akdeniz güzergâhını kapatmak istediğini açıkladı.

Berlin PK Merkel Seeehofer Nahles Neu

Almanya'da iltica politikasının detayları netleşti 06.07.2018

Alman koalisyon ortaklarının anlaştığı iltica politikasında detaylar belli oldu. Başka AB ülkelerinde kayıt altına alınan göçmenlerin iade edilebilmeleri için ikili anlaşmaların imzalanması gerekecek.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Komedyen Bülent Ceylan

Komedyen Bülent Ceylan’a Alman Okuma Ödülü

Almanya’nın tanınmış komedyenlerinden Türkiye kökenli Bülent Ceylan, çocukları okumaya özendirme çabaları nedeniyle Okuma Vakfı’nın 25 bin euro tutarındaki ödülüne layık görüldü. 

FOTO-GALERİ

DITIB Zentralmoschee Köln-Ehrenfeld (DW/M. Odabasi)

Merkez Camii: Birlikteliğin sorunlu sembolü

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camii'nin entegrasyonun simgesi olması planlanıyordu. Etkileyici mimariye sahip cami birçok tartışmaya da neden oldu.  