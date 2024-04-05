Almanya’da binin üzerinde aşırı sağcıda silah ruhsatı var

Federal hükümetin paylaştığı verilere göre Almanya’da bin 51 aşırı sağcının silah ruhsatı var. Muhalefetteki Sol Parti, aşırı sağcıların silahsızlandırılmasına hız verilmesi çağrısı yaptı.

Alman hükümeti, Almanya'da 2022 yılında silah bulundurma ruhsatına sahip bin 51 aşırı sağcının bulunduğunu açıkladı.

Hükümet bu veriyi Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta paylaştı. Soru önergesinde hükümete aşırı sağcı olan ve İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger) ile Özyönetimciler (Selbstverwalter) gibi oluşumlarda yer alan kaç kişinin silah ruhsatına sahip olduğu sorusu yöneltildi.

Federal hükümet, 2023 yılına ilişkin nihai bilgilere henüz sahip olmadıklarına dikkat çekerek 2022 rakamlarını paylaştı.

Buna göre 2022 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla bin 51 aşırı sağcı ile İmparatorluk Vatandaşları ve Özyönetimciler gibi oluşumlardaki yaklaşık 400 kişi en az bir silah ruhsatına sahipti.

Alman güvenlik güçlerinin 2022 yılında İmparatorluk Vatandaşları’na yönelik operasyonları esnasında ele geçirdikleri silahlar. Fotoğraf: Christoph Schmidt/dpa/picture alliance

2022 yılında silah ruhsatları geri alınan aşırı sağcı sayısı ise 181 oldu. Hükümet, bunların bir kısmının ruhsatlarının iptal edildiğine, bir diğer kısmının ise silah ruhsatı verme yetkisine sahip makamların yürüttükleri görüşmeler sonucunda kendi istekleriyle ruhsatlarını geri verdiklerine işaret etti.

2021 yılında silah ruhsatına sahip aşırı sağcı sayısı bin 561, İmparatorluk Vatandaşları ve Özyönetimciler sayısı ise 500 olarak açıklanmıştı.

Sol Parti'den "Silahsızlandırmaya hız verin" çağrısı

Soru önergesini veren Sol Parti'nin milletvekillerinden Martina Renner, aşırı sağcıların silahsızlandırılmasında çok ağır ilerleme kaydedildiği eleştirisinde bulunarak hükümete bu konudaki çabalarına hız verme çağrısı yaptı.

Sol Parti milletvekili Martina Renner, aşırı sağcıların silahsızlandırılmasına hız verilmesi gerektiğini söyledi. Fotoğraf: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Almanya Yazı İşleri Ağı'na (RND) açıklama yapan Renner, ilgili makamların silahlı Nazilere ve İmparatorluk Vatandaşları gibi oluşumlarda yer alan kişilere karşı somut olarak harekete geçmesi gerektiğini savundu, bu konuda gerekli kararlılığın sergilenmemesinin tehlikeli olduğunu söyledi.

DW, epd/ DA, BK



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