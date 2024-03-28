Almanya'da artık uçakla posta taşınmayacak

Alman Posta İdaresi (Deutsche Post) posta taşımak için gerçekleştirdiği yurt içi uçak seferlerine son vererek 63 yıllık bir uygulamaya nokta koydu. Almanya'da postayla iletişim günlük hayatın hâlâ önemli bir parçası.

Alman Posta İdaresi (Deutsche Post) artık yurt içinde mektupları sahiplerine ulaştırmak için uçak seferlerinden faydalanmayacak.

Almanya içinde ulaştırılması gereken mektupları taşıyan son uçak günün ilk saatlerinde başkent Berlin'den Stuttgart şehrine uçtu. Bu uçuştan hemen önce de Hanover, Münih ve Stuttgart'tan uçaklar mektup dağıtımı için havalanmıştı. Bu son seferleri gerçekleştiren Eurowings ve TUI Fly hava yolu şirketlerine ait altı uçak sadece mektup taşıyordu. Uçaklardaki toplam yaklaşık 1,5 milyon adet mektubun ağırlığı 53 tonu buluyordu. Bu, Deutsche Post'un ülke genelinde taşıdığı günlük mektup sayısının yüzde 3'üne tekabül ediyor.

Almanya'da günlük hayatın hâlen önemli bir parçası olan postayla iletişim, özellikle de bürokratik işleyişte ciddi rol oynuyor.

Ancak maliyetleri kısmak ve karbon ayak izini azaltmak için uçakla mektup taşıma uygulamasına son veren Deutsche Post, posta hizmetinin hava yolu yerine kara yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda mektup başına karbondioksit emisyonunun yüzde 80 oranında düşeceğini öngörüyor.

Deutsche Post'un bağlı olduğu DHL Grubu'nun mektup ve paket biriminin operasyon sorumlusu Marc Hitschfeld, "İklim değişikliği döneminde artık Almanya'da yurt içi mektuplar için hava yolunun kullanılması savunulamaz. Ayrıca artık mektupların geçmişte olduğu kadar bir aciliyeti de yok" dedi. Hitschfeld, "Öte yandan gece hava yolu ağıyla birlikte posta tarihinin bir parçası da sona eriyor" diye ekledi.

Fotoğraf: Soeren Stache/dpa/picture alliance

Yasanın getirdiği zaman baskısı azalıyor

Almanya'da yasalara göre mektupların yüzde 80'inin postalandığı günden sonraki ilk iş gününde, yüzde 95'ininse ikinci iş gününde ulaştırılması zorunlu olduğu için uçak seferleri bu hizmetin hızlı şekilde sağlanmasında uzun yıllardır önemli bir rol oynuyordu.

Ancak Alman hükümeti geçen Aralık ayında Deustche Post'un üzerindeki baskıyı azaltacak bir karar aldı. Hazırlanan yasa tasarısı, mektupların yüzde 95'inin üçüncü iş gününe, yüzde 99'unun ise dördüncü iş gününe kadar teslim edilmesini öngörüyor. Söz konusu tasarı henüz parlamentodan geçmedi. Tasarı yasalaştığı takdirde Deutsche Post'un maliyetleri düşürmesini ve iklim dostu bir adım atmasını sağlarken müşterilerin de bekleme sürelerinin geçmişe kıyasla uzaması anlamına gelecek.

Almanya'da yurt içi mektupların gece saatlerinde uçakla taşınmasına yönelik uygulama Eylül 1961'de başladı. Bu uygulamaya en çok başvurulan 1996 yılında gecede ortalama 45 uçuşla 430 ton mektup taşınıyordu. Yıllar içinde hizmet ve iletişimin internet ortamına kaymasıyla birlikte hem postaya talep hem de sefer sayıları gitgide düştü. Bonn merkezli DHL Grubu da "e-posta ve WhatsApp gibi dijital medya araçlarının bu rolü çoktan üstlendiğini" belirtti.

DW,dpa,Reuters,AFP,AP/CÖ,EC

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