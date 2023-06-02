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Almanya'da anket şoku: Aşırı sağcılar yüzde 18'e ulaştı

2 saat önce

Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, aşırı sağcı AfD'nin oy oranı yüzde 18'e çıktı. SPD ile birlikte ülkede en büyük ikinci siyasi güç durumuna gelen AfD'nin yükselişi diğer partilerde endişe yaratıyor.

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Almanya'nın başkenti Berlin'de, Federal Meclis önünde koalisyon hükümetini protesto eden AfD destekçileri - (08.10.2022)
Arşiv - Almanya'nın başkenti Berlin'de, Federal Meclis önünde koalisyon hükümetini protesto eden AfD destekçileriFotoğraf: Michael Kuenne/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, muhalefetteki aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi, iktidardaki üçlü koalisyonun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile aynı oy oranına ulaştı. AfD ve SPD yüzde 18'erlik oy oranıyla ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) ardından ikinci sırayı paylaştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz
Başbakan Olaf Scholz'un koalisyon hükümetine halkın desteği azalıyorFotoğraf: Florian Gaertner/photothek/IMAGO

Kamu yayın kurumu ARD'nin düzenli olarak yaptığı "Deutschlandtrend" araştırmasına göre AfD, geçen aya oranla oylarını iki puan artırarak yüzde 18'e çıkardı. Infratest dimap şirketi tarafından yapılan anket, aynı dönemde bir puan kaybeden CDU'nun yüzde 29 ile birinci sırada olduğunu ortaya koyuyor. SPD de bir puanlık kayıpla, AfD gibi yüzde 18 oy oranına sahip. Koalisyon hükümeti ortaklarından Yeşillerin oyu da bir puanlık kayıpla yüzde 15'e gerilemiş durumda. Bu oran, 2021 yılının Eylül ayından bu yana partinin en düşük seviyeye gerilediğini gösteriyor. Koalisyonun küçük ortağı, liberal Hür Demokrat Parti (FDP) de bir puanlık kayıpla yüzde 7'ye geriledi. Bir puan yitiren bir başka parti olan Sol Parti ise, şu anda seçim olması halinde, yüzde 4'lük oy oranı ile, yüzde 5'lik seçim barajının altında kalarak Federal Meclise giremeyecek.

AfD, böylece ARD anketinde 2018 Eylül ayından bu yana ikinci kez yüzde 18'lik orana ulaşmış oldu. Seçim olması halinde oyunu AfD'ye vereceğini söyleyen her üç kişiden ikisi, ülkeye yönelik göçü en önemli sorun olarak değerlendiriyor. Ayrıca AfD destekçilerinin yüzde 67'si, diğer partilerin yarattığı hayal kırıklığı nedeniyle AfD'ye yöneldiğini belirtirken, yüzde 32'lik bir kesim partiye "inandığı" için destek verdiğini dile getirdi.

Hristiyan Demokratlar endişeli

Araştırmada açık ara birinci parti çıkan CDU'nun önde gelen isimlerinden, dış politika uzmanı Norbert Röttgen, ortaya çıkan sonuçların kendi partisi tarafından da eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Elde edilen verileri bir "alarm sinyali" olarak nitelendiren Röttgen, Twitter mesajında, koalisyon hükümetine duyulan memnuniyetsizlikten, neden Birlik partilerinin (CDU/CSU) daha fazla faydalanamadığının sorgulanması gerektiğini vurguladı.

CDU Federal Yönetim Kurulu Üyesi Serap Güler de, kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, araştırma sonuçlarını, "Bu durum tüm demokratları alarma geçirmeli. Herkesi. Bunun (sonuçların) acilen değişmesi sorumluluğunu hepimiz taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

AfD anket sonuçlarından memnun

"Deutschlandtrend"in araştırma sonuçlarını Funke Medya Grubu gazetelerine değerlendiren AfD Eş Genel Başkanı Tino Chrupalla, partinin izlediği yolun doğruluğunun ve özellikle Yeşiller'in siyaseti ile aralarına koydukları mesafenin, halkın verdiği destek ile onaylanmış olduğunu belirterek, "Vatandaşlar, Yeşillerin değer odaklı politikasının bizi ekonomi savaşlarına, pahalılığa ve sanayisizleşmeye götürdüğünü görüyor" ifadelerini kullandı.

 

dpa / ET,BK

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