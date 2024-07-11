Almanya'da "ABD füzeleri" tartışması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Almanya hükümetleri Çarşamba akşamı bir açıklama yaparak 2026 yılından itibaren Tomahawk seyir füzeleri ve şu an geliştirme aşamasında bulunan hipersonik silahları Alman topraklarına konuşlandırma konusunda anlaştıklarını duyurdu. Rusya'yı caydırma amacıyla varıldığı belirtilen anlaşma sonucunda Avrupa'daki savunma sistemlerinin menzili artmış olacak. Karar Alman kamuoyunda tartışma yarattı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius (SPD) kararla ilgili Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, konuşlandırmanın geçici olduğunun altını çizdi. "ABD'nin haklı olarak Almanya'dan bu tarz silahlar geliştirmeye ve üretmeye yatırım yapmasını beklediğini" söyleyen Pistorius, füzelerin belirli bir süre için konuşlandırılmasının da "bu beklentiyle bağlantılı olduğunu" ifade etti. Almanya'nın bu alanda kendi kapasitesini geliştirmek zorunda olduğunu vurgulayan Pistorius, geçici konuşlandırmanın ülkesine bunun için gereken zamanı sağlayacağını belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (SPD) da ABD ile varılan anlaşmanın "çok iyi bir karar" olduğunu söyledi. NATO liderler zirvesi için Washington'da bulunan Scholz, Almanya'nın "caydırıcılığı olan kendi savunmasına" ihtiyacı olduğunu belirtti ve bunun için de hassas silahların gerekli olduğunu belirtti.

Sahra Wagenknecht Fotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Sol ve sağ muhalefetten anlaşmaya tepki

Sol Parti ve sol çizgideki Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) hükümetin kararını eleştirdi. Sol Parti savunma politikaları sözcüsü Dietmar Bartsch, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada "Bu kararı son derece problemli buluyorum, zira caydırma adı altında silahlanma sarmalı büyümeye devam edecek" diye konuştu.

BSW Eş Başkanı Sahra Wagenknecht de Funke Medya Grubuna verdiği demeçte varılan uzlamayı "çok tehlikeli" olarak niteledi. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi sözcüsü Tino Chrupalla da "Konuşlandırma Almanya'yı hedef haline getiriyor" tepkisinde bulundu. Chrupalla "Başbakan Olaf Scholz Almanya'nın çıkarları doğrultusunda hareket etmiyor" diye konuştu.

Agnieszka Brugger Fotoğraf: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Yeşiller Scholz'dan açıklama bekliyor

Koalisyon hükümetinde yer alan Yeşiller partisinden Sara Nanni de anlaşmanın bütçeyle uyumlu olmadığını belirtti. "Başbakan hızlıca buna bir açıklık getirmeli" diyen Nanni, Scholz'un şimdiye kadar sadece sınırlı bir biçimde "NATO'nun tehdit durumuna dair" açıklamalarda bulunduğunu belirtti. Nanni bu sessizliğin huzursuz edici olduğunu, endişeleri artırarak, dezenformasyon ve kışkırtmalara mahal verdiğini ifade etti.

Yeşiller partisinin savunma uzmanı milletvekili Agnieszka Brugger de "Bir kez daha Başbakanın sessizliğini anlamakta zorlanıyorum" dedi. "Bu kadar önemli bir karar alan kişi bunu izah etmek zorundadır" diyen Brugger kararı özünde desteklediğini belirterek "Vladimir Putin'in tehditlerine ve vahşetine, en iyi karşılık birliktelik ve savunma gücüyle verilebilir" dedi.

Nils Schmid Fotoğraf: DW

SPD saflarından hem destek hem eleştiri

Sosyal Demokrat Parti milletvekili Ralf Stegner de Funke Medya Grubuna yaptığı açıklamada endişe ifade etti. "Tüm bunlar (bizi) yeniden silahlanma yarışına götürüyor" diyen Stegner, "Dünya bu şekilde daha güvenli hale gelmiyor. Tersine, dünyanın sürekli daha da tehlikeli hale geldiği bir sarmalın içine giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal Demokrat Parti'nin dış politika sözcüsü Nils Schmid ise atılan adımın "Rusya'yı caydırmak" için gerekli olduğunu söyledi. Schmid kararın "NATO'nun konvansiyonel savunma kabiliyetini güçlendirmekle sınırlı olduğu için ölçülü bir karar" olduğunu savundu. SPD'li politikacı, Rusya'nın nükleer cephaneliğini modernize etmesi ve izlediği saldırgan politika nedeniyle de atılan adımın doğru ve memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekledi.

Jürgen Hardt Fotoğraf: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

FDP ve CDU/CSU'dan tam destek

Berlin ile Washington arasındaki anlaşmaya, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Hür Demokrat Parti ile ana muhalefetteki Hrıstiyan Demokrat Birlik'ten ise destek geldi. Hür Demokrat Partili (FDP) Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Marcus Faber, "NATO'nun burada birliktelik göstermesini ve saldırgan Putin'i ortak bir biçimde caydırmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu bakımdan Almanya ve diğer NATO ülkelerine Alman ordusunun sahip olduğundan daha uzun menzilli silahların konuşlandırılması son derece yararlıdır" dedi.

Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt da Tomahawk füzelerinin konuşlandırılmasının Almanya'nın güvenliğine hizmet ettiğini söyledi. Hardt "Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle Avrupa'nın barış düzenini tahrip etmesi sonrasında bizdeki tehlike gerçektir" ifadelerini kullandı. İran'ın füze ve nükleer programının da bir tehdit unsuru olduğunu vurgulayan Hardt, "ABD'nin Tomahawk füzelerini konuşlandırarak ittifak sorumluluklarını pekiştirmesi, benim de desteklediğim iyi ve olumlu bir işarettir" diye konuştu.

USS Sterett destroyerinden ateşlenen bir Tomahawk füzesi Fotoğraf: picture allianc abaca

Almanya'da NATO komutanlığı kurulacak

ABD'den yapılan açıklamalara göre NATO gelecek günlerde Almanya'da Ukrayna için yeni bir komutanlık kuracak. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan söz konusu komutanlığa üç yıldızlı bir generalin komuta edeceğini ve burada Ukrayna birliklerinin eğitimi ve donanımına odaklanılacağını belirtti.

Sullivan, ayrıca Kiev'in İttifak ile ilişkilerini derinleştirmek için üst düzey bir NATO temsilcisi atanacağını, komutanlık ve temsilciyle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağını kaydetti.

AFP, Reuters / EC, BK

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