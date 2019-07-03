Almanya'da aşırı sağcıların sayısı artıyor

Alman iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatının 2019 raporunun açıklanacağı basın toplantısı iptal edildi. İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Teşkilat Başkanı Thomas Haldenwang'ın yıllık iç istihbarat raporunu bugün Berlin'de düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna sunması planlanıyordu.

Teşkilat Başkanı Thomas Haldenwang ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in basın toplantısı gerekçe gösterilmeden iptal edildi

"Spiegel" dergisinin rapora dayandırdığı haberde aşırı sağcıların sayısının üçte bir oranında arttığı bildirildi. "Potansiyel aşırı sağcı" kişi sayısı ise 2018'deki 24 bin 100'den 2019'da 32 bin 80'e yükseldi. Spiegel, istatistiklere alınma ölçütlerinde yapılan değişikliğin artışta etkili olduğunu yazdı. Habere göre sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin lağvedilen aşırı sağcı kanadı "Flügel"e mensup 7 bin kişi ilk kez yıllık iç istihbarat raporunda "aşırı sağcılar" arasına dahil edildi. Spiegel, partinin gençlik teşkilatına mensup bin 600 kişinin de "potansiyel aşırı sağcı kişi" olarak sınıflandırıldığını yazdı.

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"Spiegel"in haberine göre "şiddete yatkın" aşırı sağcıların sayısında da artış kaydedildi. İç istihbarat tahminlerine göre 2018'de 12 bin 700 olarak tahmin edilen şiddete yatkın aşırı sağcıların sayısı 13 bine yükseldi.

Aşırı sol da yükselişte

"Welt" gazetesi de aşırı sol kaynaklı suç eylemlerinde 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40'lık artış kaydedildiğini bildirdi. Aşırı sol kaynaklı işlenen suç sayısının 2018'deki 4 bin 622'den geçen yıl 6 bin 449'a yükseldiğini aktaran gazete, mala zarar verme ve kundaklama olaylarının başını çektiği suçların özellikle Saksonya, Berlin ve Brandenburg eyaletlerinde dikkat çekici boyutta olduğunu kaydetti.

"Welt"in haberine göre Anayasayı Koruma Teşkilatı, ülke genelinde aşırı sol çevreye mensup olan kişi sayısının 2018'de 32 binken geçen yıl 33 bin 500'e yükseldiğini tahmin ediyor. "Şiddete yatkın" olarak sınıflandırılanların sayısı ise yüzde 2,2'lik artışla 9 bin 200'e yükseldi.

Müslüman Kardeşler yayılıyor

Alman kamu yayıncılık kuruluşları SWR ve BR ise yine Anayasayı Koruma Teşkilatına dayandırdıkları haberde Almanya'da Müslüman Kardeşlerin etki alanını hızla genişlettiğini bildirdi. Haberde, ülke çapında Müslüman Kardeşlere bağlı bini aşkın kişinin bulunduğu, Müslüman Kardeşler mensuplarının sayısında "belirgin bir artış eğilimi" gözlendiği kaydedildi.

Almanya'da "üç haneli sayılarda kuruluş ve caminin Müslüman Kardeşler ağına bağlı olduğu" tahmini dile getirildi. Müslüman Kardeşlerin hedefi ise "Şeriata dayalı bir toplumsal ve siyasi sistem kurma hedefiyle topluma nüfuz etme" olarak tanımlandı.

epd,AFP,KNA/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe