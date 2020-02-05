Almanya'da aşırı sağcı terör şüphesiyle 12 gözaltı

Almanya'da aşırı sağcı terör örgütü kurdukları ve politikacılara, sığınmacılara ve Müslümanlara yönelik saldırı planladıkları şüphesiyle 12 kişi gözaltına alındı.

Karlsruhe'deki Federal Başsavcılık, 13 kentte yapılan aramaların ardından gözaltına alınan dört kişinin örgüt yöneticisi, sekizinin ise örgüte yardım ve yataklık yaptığından kuşkulanıldığını bildirdi. İnternette tanıştıkları belirtilen şüphelilerin yaşlarının 20 ila 50 arasında değiştiği, Alman ve erkek oldukları belirtildi. Zanlıların Cumartesi günü nöbetçi mahkemeye çıkartılması bekleniyor. Mahkeme, zanlıların tutuklanmasına veya serbest bırakılmasına karar verecek.

Başsavcılığın açıklamasına göre, "Almanya Federal Cumhuriyeti'nin devlet ve toplum düzenini bozmak" hedefiyle saldırılar düzenleyerek iç savaş benzeri bir durum yaratmayı planladıkları şüphesi üzerinde duruluyor. Açıklamada, grubun saldırı planlarını henüz somutlaştırmamakla birlikte Almanya genelinde politikacılara, sığınmacılara ve Müslümanlara yönelik saldırılar planladığından kuşkulanıldığına işaret edildi. Aşırı sağcı grubun geçen yılın Eylül ayında kurulduğu tahmin ediliyor.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul bugün Düsseldorf'ta yaptığı açıklamada, aramalar çerçevesinde Eyalet Polis Teşkilatında görevli idari bir memurun görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

Polis aşırı sağcı gruba yönelik operasyonun Bavyera, Kuzey Ren-Vestfalya, Aşağı Saksonya, Saksonya-Anhalt, Rheinland-Pfalz ve Baden-Württemberg eyaletlerinde gerçekleştirildiğini duyurdu. Söz konusu eyaletlerde 13 kentte ve çok sayıda binada arama yapıldığı kaydedildi. Alman haber ajansı dpa, baskınlarda çok sayıda silahın da ele geçirildiğini duyurdu.

dpa/TY,JD

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