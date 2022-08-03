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Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
SağlıkAlmanya

Almanya'da aşının geçerlilik süresi üç aya iniyor

3 saat önce

Alman hükümetinin yasa taslağında "taze aşılı" kavramı dikkat çekti. Ekim'de yürürlüğe girmesi öngörülen yasada aşılılara yönelik muafiyetlerden yararlanabilmek için son doz üzerinden 3 ay geçmemiş olması gerekiyor.

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Almanya'da koronavirüs vakalarında yeniden patlama yaşanırken hükümet, sonbahardaki olası tehlikelere karşı yasal düzenleme çalışmalarını tamamladı. Süresi 30 Eylül'de dolacak olan Salgın Hastalıklardan Korunma Yasasının yerini alacak düzenleme Adalet ve Sağlık bakanlıkları arasında uzun süren pazarlıklar sonucu bugün kamuoyuna sunuldu.

Federal Meclis ve Eyalet Temsilcileri Meclisi'nin onayının ardından 1 Ekim-7 Nisan tarihleri arasında yürürlükte kalması öngörülen yasa, bazı alanlarda koruyucu maske takma ve test ibraz etme zorunluluğu getiriyor, yerel olarak acil önlem gerektiren durumlarda eyaletlere de ek önlemler alma yetkisi tanıyor.

Buna göre ülke genelinde havayolları ve uzun mesafeli toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu devam ettirilirken hastane veya yaşlı bakım merkezlerinde maskenin yanında test zorunluluğu olacak. Önlemler, ayakta tedavi hizmetleri veren sağlık kuruluşlarında ve benzer merkezlerde çalışanlar için de geçerli olacak.

"Taze aşılı" kavramı

Yasa taslağının en dikkat çekici yönü, "taze aşılı" kavramını içermesi. Hastane ve yaşlı bakım merkezlerinde test zorunluluğundan muaf tutulacak kişilerin üç ay içinde son doz aşısını yaptırmış ya da iyileşmiş olması gerekiyor.  Söz konusu sağlık merkezlerinde tedavi gören kişiler, altı yaşından küçük çocuklar, sağır veya işitme güçlüğü çekenler ve tıbbi nedenlerden dolayı maske takamayanlar maske yükümlülüğünden muaf tutulacak.

"Taze aşılı" kavramı, eyaletlerin sorumluluk alanına bırakılan önlemlerde de yer alıyor. Eyaletler, sağlık önlemleri veya diğer kritik altyapıların işlevselliğinin devam ettirilebilmesi için gerekli durumlarda ek önlemler alabilecek.

Almanya'da toplu taşıma araçlarına binenler maske takmak zorunda
Almanya'da toplu taşıma araçlarına binenler maske takmak zorundaFotoğraf: Christoph Soeder/picture alliance/dpa

Restoranlara da test zorunluluğu getirilebilecek

Bu önlemlerin başında yakın mesafe toplu taşımanın yanı sıra kamuya açık kapalı mekanlarda maske zorunluluğu geliyor. Maske zorunluluğunun hobi, kültür ya da spor etkinlikleri ve kuruluşları ile restoranlarda geçerli olmayacağı belirtiliyor, ancak bu muafiyet için de test zorunluluğu getiriliyor. Test zorunluluğundan muaf olabilmek içinse son dozu üç ay içinde yaptırmış, yani "taze aşılı" olmak ve 90 gün geçerli olan "iyileşmiş" statüsünde bulunmak gerekiyor.

Eyaletler acil durumlarda yerinden öğrenimin devamlılığını sağlayabilmek hedefiyle okullarda beşinci sınıfın üzerindeki öğrencilere ve çalışanlara maske zorunluluğu uygulayabilecek

Eyalet parlamentosunun tüm eyalet sınırları içinde koşulları yasalarla belirlenmiş somut tehlike ilan etmesi durumunda ek başka önlemlere de başvurulabilecek. Bunlar arasında belli koşullarda açık havada da maske zorunluluğu getirilmesi, etkinliklere katılacak kişi sayısının sınırlanması gibi önlemler yer alıyor.

Sağlık Kasalarına Tabi Hekimler Birliği Başkanı Andreas Gassen, kitlesel testlere son verilmiş olunmasını olumlu karşıladıklarını açıklarken Alman Hastaneler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Gerald Gass da, sonbahardan itibaren uygulanacak düzenlemelerin eyaletlere korona salgınlarına karşı harekete geçme fırsatı sunduğunu ifade etti.

Sosyal Birlik (VDK) Başkanı Verena Bentele ise bakıma muhtaç olanlar ve kronik hastaların korunmasına öncelik verilmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Ancak Bentele, test imkanlarının da artırılması gerektiğine işaret etti.

KNA/TY,BK

 

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