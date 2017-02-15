 Almanya′da aşı kimliğinde sahtecilik şüphesi: 2 gözaltı | Almanya | DW | 24.10.2021

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Almanya

Almanya'da aşı kimliğinde sahtecilik şüphesi: 2 gözaltı

Almanya'da koronavirüs aşı kimliğinde kullanılması amacıyla yüzlerce sahte kare kod üretmek ve internette satmaya çalışmakla suçlanan biri eczane çalışanı iki kişi gözaltına alındı.

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Almanya'nın Münih kentinde koronavirüs aşı kimliğinin taklit edilmesi amacıyla yüzlerce sahte kare kod üretmek ve bu kodları internette satmaya çalışmakla suçlanan biri eczane çalışanı iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bavyera Sağlık Hizmetleri Sahtecilik ve Yolsuzlukla Mücadele Merkezi (ZKG) yetkililerince yapılan açıklamada cuma günü Münih'teki bir eczane ile bazı hanelerde arama yapıldığı bildirildi. Zanlıların, eczanenin bilgisayar altyapısını kullanarak kare kodları ürettiği, eczacının bu nedenle suçlamalardan muaf tutulduğu belirtildi.

Almanya'da Ağustos ayının ortalarından bu yana siber forumlarda sahte kare kodların satıldığı belirtiliyor. Yetkililerin açıklamasına göre, sahte dijital aşı kimlikler 350 euroya alıcı bulurken zanlılar sadece Ekim ayı içinde yaklaşık 500 adet sahte dijital aşı kimliği oluşturdu. Ancak Almanya'da ne kadar sahte aşı kimliğinin tedavülde olabileceği konusunda bir açıklama yapılamayacağı belirtildi. Nürnberg'deki başsavcılığa bağlı Bavyera Sağlık Hizmetleri Sahtecilik ve Yolsuzlukla Mücadele Merkezi Sözcüsü, sahte kare kodları satın alan kişilerin isimlerini açıklamanın da mümkün olmadığını söyledi.

Almanya'da koronavirüs aşısı tamamlananlar dijital aşı kimliği alma hakkına sahip. İkinci doz aşının (Johnson&Johnson aşısında tek dozun) üzerinden 14 gün geçmesi sonrası aktif hale gelen aşı kimliği, temas kısıtlaması, seyahat sonrası karantina uygulamaları, negatif test zorunluluğu gibi bazı koronavirüs önlemlerinden muaf tutulmayı sağlıyor.

dpa/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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