 Almanya′da 25 milyon 900 bin aşı yapıldı | ALMANYA | DW | 27.04.2021

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ALMANYA

Almanya'da 25 milyon 900 bin aşı yapıldı

Almanya’da yurttaşların yüzde 23,9’unun en az bir doz koronavirüs aşısı olduğu açıklandı. Tüm dozları olanların oranı yüzde 7,3’e yükseldi. Almanya’da şu ana dek tedarik edilen 30 milyon dozun çoğunluğu BioNTech aşısı.

TABLEAU | Deutschland | Coronavirus dritte Welle | Köln, Impfzentrum

Hükümetin, izlediği aşı politikası nedeniyle eleştirilerin odağında olduğu Almanya'da yurttaşların yüzde 23,9'unun halihazırda en az bir doz koronavirüs aşısı olduğu açıklandı.

Alman hükümetine bağlı, salgın yönetiminden sorumlu Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) Salı günü aktardığı bilgilere göre, şu ana kadar toplam 25,9 milyon aşı yapıldı. Bunun yaklaşık 19,9 milyonluk kısmının ilk doz, geri kalan 6 milyonluk kısmının ise ikinci doz olduğu kaydedildi. Böylece Almanya'da koronavirüs aşısının tüm gerekli dozlarını olanların oranı yüzde 7,3'e yükselmiş oldu.

Almanya genelinde aşı kotası ise eyaletten eyalete değişiklik gösteriyor. En yüksek kotalar yüzde 26,4'lük oran ile Saar ve yüzde 26'lık oran ile Bremen'de kaydedilirken, Hessen eyaleti yüzde 22 ile son sırada yer aldı.

Pazar günü itibarıyla ülkede toplam 29,9 milyon doz aşı tedarik edildiği ifade edildi. Bunun yüzde 86,6'lık kısmı da şu ana kadar kullanıldı. Yalnızca Pazartesi günü toplam 402 bin 700 doz aşı yapıldığı kaydedildi.

Deutschland Corona-Pandemie Impfkampagne | Frankfurt am Main

Şu ana kadar tedarik edilen aşıların büyük çoğunluğunu BioNTech/Pfizer aşısı olan "Comirnaty" oluşturuyor. Halihazırda Almanya'da yaklaşık 20,1 milyon doz BioNTech aşısı yapıldı. Ayrıca AstraZeneca'nın "Vaxzevria" aşısından toplam 6,8 milyon adet, Moderna'nın aşısından ise 2,7 milyon doz tedarik edildi.

Aşı kampanyasının geçen yılın sonunda başladığı Almanya'da aşılama şu anda belirli öncelik gruplarına göre yapılıyor. Ancak Başbakan Angela Merkel, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Haziran ayında aşı önceliği uygulamasının kaldırılacağını ve dileyen herkesin aşı olabileceğini söylemişti.

dpa/BÜ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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