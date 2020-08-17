 Almanya′da şiddet uygulayan 3 polis görevden alındı | ALMANYA | DW | 19.08.2020

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ALMANYA

Almanya'da şiddet uygulayan 3 polis görevden alındı

Almanya’nın Frankfurt kentinde gözaltına aldıkları bir kişiye yerde ve polis aracı içinde şiddet uygulayan üç polis memuru görevden alındı. Şiddet görüntüleri sosyal medyada yayılmıştı.

ARŞİV

ARŞİV

Almanya’nın Frankfurt kentinde gözaltına aldıkları kişiye şiddet uygulayan üç polis memuru görevden alındı. Frankfurt Polisi "resmi görevi ifa etme yasağının" memurlara çarşamba günü bildirildiğini duyurdu.

Pazar gecesi meydana gelen olayda polis memurlarının 29 yaşındaki şahsa şiddet uyguladığını gösteren iki video sosyal medyada defalarca paylaşılmıştı. Videolardan birinde üç polis memurunun yere yatırdıkları şahsa direnmediği halde tekme ve yumruk attıkları görülüyor. Elleri kelepçelenen şahıs polis aracına bindirildikten sonra araç içinde oturduğu halde polisin tekme attığı da ikinci bir videoda tespit edilebiliyor.

Videolardan birinin ortaya çıkmasının ardından bir polis memuru hakkında disiplin soruşturması başlatılmış ancak memur görevden alınmamıştı. Frankfurt Polisi açıklamasında salı akşamı ellerine ulaşan ve bir başka açıdan çekilen ikinci videonun "daha iyi kalitede olduğunu" ifade etti. Ayrıca "gözaltı işlemi sırasındaki davranışların daha açık ve net olarak teşhis edildiği" belirtildi. Yapılan ilk değerlendirmede iki polis memuru hakkında daha disiplin soruşturması açıldığı ve üç polis memurunun da görevden alındığı belirtildi.

AFP / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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