Alman üniversitelerine başlayan yabancı öğrencilerde rekor

Yüksek Okul Gelişimi Merkezi'nin (CHE) araştırmasına göre Almanya'da üniversite birinci sınıfa başlayan yabancı öğrenci sayısı geçen yıl rekor kırdı. 2022/2023 Kış Döneminde Alman vatandaşı olmayan üniversite birinci sınıf öğrenci sayısı yaklaşık 93 bin olarak kayıtlara geçti. Gütersloh'taki merkezin verilerine göre 2021/2022 Kış Döneminde bu sayı 86 bin olurken, korona pandemisinden önce 91 bindi. Üniversiteye giriş yeterliliğini Almanya'da kazanmış ya da yurtdışında almış olan yabancı öğrenciler de bu sayılara dahil.

Almanya'da geçen yıl üniversite birinci sınıfa başlayan yabancı öğrencilerin, 38 bin kişiyle yaklaşık yüzde 40'ı Asya ülkesi vatandaşı. Ülke bazında ise öğrencilerin 11 bin 733'ü Hindistan vatandaşı, ikinci sırada 5 bin 661 ile Çinli öğrenciler var.

Münster Üniversitesi öğrencileri Fotoğraf: Rüdiger Wölk/IMAGO

Alman öğrenci sayısı azalıyor

Üniversite birinci sınıf öğrencileri arasında Alman vatandaşlarının sayısı ise düşmeye devam ediyor. Geçen yıl kış döneminde 305 bin Alman vatandaşı kayıtlara geçti. Alman vatandaşı üniversite birinci sınıf öğrencilerinin sayısı 2011/2012 yılında 445 bin ile en yüksek seviyeye çıkmıştı. 2021/2022 yılında ise bu sayı 400 binin altına düştü. CHE yüksek okul verileri projesine başkanlık eden Marc Hüsch sayıdaki düşüşe Almanya'da doğum sayılarının 1990-2011 yılları arasında düşmesinin neden olduğunu söyledi.

Federal İstatistik Dairesi'nin geçici verilerine göre bu yıl kış döneminde 402 bin 617 öğrenci üniversiteye kayıt yaptırdı. Bir önceki yıla göre artış yüzde 1,1 olarak ölçüldü. Araştırmaya göre bölümler arasında ise en çok istenen bölüm enformatik oldu. Makine ve süreç mühendisliğinde ilk sömestre başlayanların oranı aradan son 12 yılda yarıya düştü.

epd / EC, ET

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