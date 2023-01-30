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Fotoğraf: Joe Giddens/PA/picture-alliance
PolitikaTürkiye

Almanya'da ücret eşitsizliği: Kadınlar yüzde 18 az kazandı

4 saat önce

Federal İstatistik Dairesi'ni verilerine göre, Almanya'da geçen sene kadınlar erkeklerden yüzde 18 daha düşük ücret aldı.

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Federal İstatistik Dairesi, Almanya'da geçen sene kadınların ortalama ücretlerinin erkeklerden yüzde 18 daha az olduğunun saptandığını açıkladı.

Verilere göre, kadınlar saatlik olarak ortalama 20,05 euro brüt ücret aldı. Bunun erkeklerin aldığı saatlik brüt ücretten 4,31 euro daha az olduğu belirtildi.

Ancak uzun dönemli olarak bakıldığında Almanya'da cinsiyete dayalı ücret farkının(gender pay gap) azaldığı ifade edildi. Ölçümlerin yapılmaya başlandığı 2006 yılında cinsiyete dayalı ücret farkının yüzde 23 dolayında olduğuna dikkat çekildi.

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, Almanya'nın doğusunda cinsiyete dayalı ücret farkı ülkenin batı eyaletlerine kıyasla daha az durumda. Almaya'nın doğusunda bu oran 2022 yılında yüzde 7 olurken, batısında ise yüzde 19 olarak tespit edildi.

Düşük ücetli iş kolları, yarı zamanlı istihdam

Federal İstatistik Dairesi, kadınların saatlik ücretlerinin erkeklerden daha düşük seyretmesinin kadınların erkeklere kıyasla daha düşük ücretli iş kollarında daha fazla istihdam edilmesinden kaynaklandığını açıkladı. Ayrıca, kadınların yarı zamanlı olarak da daha fazla istihdam edildiği, bunun da erkeklerden brüt bazda daha az ücret almalarına yol açtığına dikkat çekildi.

Kurumun verilerine göre, erkek çalışanlar ile aynı vasıflara sahip ve eşit işi yapan kadınlar da 2022 yılında ortalama yüzde 7 daha düşük ücret aldı. Bu oranın Almanya'nın batısında yüzde 6, doğusunda yüzde 9 olduğu açıklandı.

Epd/BÖ,EC

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