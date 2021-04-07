 Almanya’da önlemler sertleştiriliyor | ALMANYA | DW | 13.04.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya’da önlemler sertleştiriliyor

Almanya'da Bakanlar Kurulu, üçüncü korona dalgasına karşı sert önlemler için federal hükümetin yetkilerini artıran yasal değişikliklere onay verdi. Düzenleme, sokağa çıkma kısıtlamalarını da kapsıyor.

default

Almanya'da korona önlemlerinin ele alındığı Bakanlar Kurulu toplantısında federal hükümetin gerekli durumlarda ülke çapında kararları uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak yasa değişikliği onaylandı.

Salgın Hastalıklara Karşı Koruma Yasası'nda yapılacak değişiklikle federal hükümet, 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulayabilecek. İnsanlar ikamet ettikleri evlerini ve bu evlere ait avlu ve bahçeleri bu saatler arasında terk edemeyecek.

Ancak ev hayvanlarının gereksinimlerini gidermek veya işyerlerine gitmek zorunda olanlar bu kısıtlamalardan muaf tutulacak.

İnsidans belirleyici olacak

Alman haber ajansı dpa'nın aktardığı bilgilere göre söz konusu kısıtlamalar bir bölgede son 7 günlük insidansın üst üste üç gün boyunca 100'den fazla olduğu durumlarda uygulanacak.

Buna ek olarak, Salgın Hastalıklara Karşı Koruma Yasasına eklenen yeni bir maddeyle kamuya açık veya özel alanlarda toplanmalara da kısıtlama getirilecek. Buna göre söz konusu yerlerde aynı hane halkına ilave olarak bir kişinin katılımıyla bir araya gelinmesine izin verilecek. Bu uygulamadan 14 yaşından küçük çocuklar etkilenmeyecek.

Cenaze törenlerine sınırlama

Ayrıca daha yüksek insidans durumunda çoğu mağaza, eğlence ve kültür kurumu ile restoranlar kapalı kalacak. Buna karşın, gıda perakendecileri, içecek dükkanları, sağlık ürünlerinin satıldığı marketler, bebek ürünlerinin satıldığı mağazalar, eczaneler, gözlükçüler, işitme cihazı mağazaları, benzin istasyonları, gazete bayileri, kitapçılar, çiçekçiler, hayvan malzemeleri ve yem satılan dükkanlar ile bahçe marketleri mesafe ve hijyen koşullarına uyulması kaydıyla yasak kapsamı dışında tutulacak. Cenaze törenlerine de en fazla 15 kişinin katılmasına izin verilecek.

Alınan kararlara göre sadece bireysel sporlar ile temassız egzersizlere izin verilecek. Spor salonları açılmayacak. Profesyonel sporcular için ise istisnalar devam edecek. Antrenmalara izleyici alınmayacak.

Tıbbi tesisler ile bakım merkezlerinin kantinleri sadece buralarda konaklayanlara hizmet vermek üzere açık olacak. Bu tesislere yönelik catering firmaları çalışabilecek. Restoranlar dışarıya yiyecek ve içecek satışı yapabilecek, mevcut durumda olduğu gibi müşterilerin buralarda yemek yemelerine izin verilmeyecek. Paket servisi ise mümkün olacak.

Dersler korona testi ile yapılacak

Bununla birlikte, turizm amaçlı konaklamalar bölgedeki insidansa göre yasaklanabilecek. Kuaför salonlarına ise maske takma şartıyla gidilebilecek.

Okullarda öğrencilere haftada iki kez korona testi yapılacak. Bir bölgede 7 günlük insidans üst üste üç gün boyunca 200'ü aşarsa okullar kapatılacak.

Bakanlar Kurulunun aldığı kararlar Federal Meclis ve Eyalet Temsilciler Meclisinde yapılacak oylamalarda kabul edilmesi durumunda yürürlüğe girecek.

Bakanlar Kurulu ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nde değişikliğe giderek, şirketlerin çalışanlarına haftada en az bir kez korona testi sağlamaları yönünde bir düzenleme için de düğmeye bastı.

dpa/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Almanya halkının yüzde 15'i aşılandı

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya'da nüfusun yüzde 15'ine ilk doz koronavirüs aşısı yapıldı. İkinci doz aşı olanların oranı ise yüzde 5,9.  

Almanya’dan aşı temposunu artırma girişimi

Almanya‘da aşılamayı hızlandırmak için Paskalya tatili sonrasında aile doktorları koronavirüs aşısı uygulamaya başlayacak. İlk haftada 940 bin kişinin aşılanması hedefleniyor.  

Benzer içerik

Deutschland Covid-19 Intensivstation im Universitätsklinikum Leipzig

Başbakan Merkel’den "tam kapanma" önerisine destek 07.04.2021

Başbakan Angela Merkel'den kısa süreli "tam kapanma" önerisine dolaylı destek geldi. Ülkede koronavirüs vaka sayılarının hâlâ yüksek olduğuna işaret eden Hükümet Sözcü Vekili, bu talebin "doğru" olduğunu belirtti.

Köln | Coronakrise: Weihnachts Lockdown

Almanya'da iş dünyasından "iflas dalgası" uyarısı 23.03.2021

Almanya'da hükümetin kapanma önlemlerini uzatması ve Paskalya dönemi için önlemleri sıkılaştırması iş dünyasını isyan ettirdi. İktisatçılar ayda 10 milyar euroluk zarar uyarısı yapıyor.

Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Gast bei Anne Will

Merkel’den eyaletlere korona baskısı 29.03.2021

Almanya Başbakanı Merkel, pandemiyle mücadelede eyalet yönetimlerinin alınan tüm tedbirleri hayata geçirmediğini belirterek gerekirse Federal Hükümet olarak yasal düzenlemeyle bunun olmasını sağlayacaklarını söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Almanya’da önlemler sertleştiriliyor

Almanya'da Bakanlar Kurulu, üçüncü korona dalgasına karşı sert önlemler için federal hükümetin yetkilerini artıran yasal değişikliklere onay verdi. Düzenleme, sokağa çıkma kısıtlamalarını da kapsıyor.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  