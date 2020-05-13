 Almanya yurtdışına seyahat uyarısını haziran ortasında kaldırıyor | ALMANYA | DW | 18.05.2020

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ALMANYA

Almanya yurtdışına seyahat uyarısını haziran ortasında kaldırıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yurtdışına seyahat uyarısını haziran ayı ortasında kaldırabileceklerini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, dünya çapında seyahat uyarısını haziran ayı ortasında kaldırabileceklerini söyledi.

Maas bugün Bulgaristan, Yunanistan, İtalya, Hırvatistan, Malta, Avusturya, Portekiz, Slovenya, İspanya ve Kıbrıs dışişleri bakanlarıyla bir videokonferans yaptı.

Konferans sonrasında bir açıklama yapan Maas, bakanlığın internet sayfasında yer alan, Alman vatandaşlarına yönelik dünya çapında seyahat uyarısının 15 Haziran tarihi itibarı ile kaldırılabileceğini söyledi.

"Tüm dünya için geçerli bir seyahat uyarısını sürekli tutamayız" diyen Maas "Adım adım normalleşmeye dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Alman bakan o tarihten itibaren sadece Avrupa Birliği ülkelerine özgü olmak kaydıyla her bir ülke için seyahat yönergeleri yayınlayacaklarını belirtti. Vatandaşların bunları dikkate almalarını isteyen Maas, en erken hangi ülkede yaz tatili yapılabileceğini söylemek için erken olduğunu belirtti. Maas vatandaşların tatil seyahatlerine hemen başlayabilecekleri yanılsamasına ise kapılmamaları gerektiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, internet sayfasında yer alan açıklamada vatandaşları "yurtdışına zorunlu olmayan, turistik seyahatler konusunda" uyarmıştı. Bakanlık uluslararası hava trafiğinde, ülkelere girişlerde ve birçok ülkede kamusal hayatta kısıtlamalar olduğuna dikkat çekmişti. Uyarıda yurtdışında bulunan Alman turistlerden de seyahat imkanı buldukları takdirde Almanya'ya geri dönmeleri istenmişti.

İspanya'nın Mallorca Adası (Haziran 2018)

İspanya'nın Mallorca Adası (Haziran 2018)

İspanya haziran sonunda sınırlarını turistlere açacak

Alman vatandaşlarının başlıca tatil noktalarından biri olan İspanya haziran ayı sonunda sınırlarını yeniden turistlere açıyor. İspanya Ulaştırma Bakanı Jose Luis Abalos "Haziran sonundan itibaren turizm faaliyetlerine başlayacağız" dedi.

İspanyol TVE kanalına bir açıklama yapan Abalos o tarihe kadar koronavirüs pandemisi nedeniyle yürürlüğe giren kısıtlamaların çoğunun kaldırılacağını söyledi. İspanyol Bakan ülkesinin sağlık açısından yeniden çekici bir ülke haline gelmesi gerektiğini kaydetti. İspanyol ekonomisinin yüzde 12’sini turizm oluşturuyor.

Reuters / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

 

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