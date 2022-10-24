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Fotoğraf: Sofia Bobok/AA/picture alliance
PolitikaAlmanya

Ukrayna için "Marshall Planı" çağrısı

1 saat önce

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna’nın yeniden imarı için "Marshall Planı" hazırlanması çağrısında bulundu.

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Almanya, Ukrayna'da Rusya işgalinden kurtarılan bölgelerin yeniden imarı, savaşta zarar gören altyapının yeniden inşa edilmesi amacıyla düzenlenen uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, salı günü Berlin'de yapılacak toplantı öncesinde uluslararası topluma çağrıda bulunarak, Ukrayna için yeni bir "Marshall Planı" oluşturulmasına destek istediler.

"21. yüzyıl için Marshall Planı"

Scholz ve von der Leyen, Frankfurter Allgemeine Zeitung için kaleme aldıkları makalede, Berlin'deki toplantıda  uluslararası toplumun Ukrayna'nın yeniden imarına nasıl destek sağlayabileceğini görüşeceklerine işaret etti.

Bu çabaların aynı zamanda Ukrayna'nın gelecekte nasıl bir ülke olacağını da belirleyeceğine dikkat çekilen makalede, "Her ne kadar tarihsel karşılaştırmalarda her zaman dikkatli olunması gerekse de, burada söz konusu olan 21. yüzyıl için yeni bir Marshall Planı oluşturmaktan başka bir şey değildir. Bu şimdi başlaması gereken ve nesiller boyu sürecek bir görevdir" ifadelerine yer verildi.

Belgien Olaf Schol und Ursula von der Leyen in Brüssel
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kaleme aldıkları ortak makalede Ukrayna için Marshall Planı önerdiler.Fotoğraf: Johanna Geron/REUTERS

Savaşın ilk gününden itibaren Ukrayna'ya çok kapsamlı destek sağlandığını, Rusya'ya yönelik yaptırımları devreye sokarken, Ukrayna ekonomisine ve günlük hayatlarını sürdürebilmeleri için halka yardımlar yapıldığına vurgu yapan Scholz ve von der Leyen, Rusya'nın bombalarından kaçan 8 milyonu aşkın Ukraynalıya da ev sahipliği yapıldığını anımsattı.

"Ancak bu aciliyet gerektiren yardımların yanı sıra, her ne kadar barış hala uzak görünse de, bugünden ülkenin yeniden inşasını düşünmek zorundayız" görüşünün kaydedildiği makalede, "Ukrayna'yı desteklediğimizde hem kendi geleceğimizi hem de ortak Avrupa'nın geleceğini inşa etmiş oluyoruz" denildi.

Berlin'deki toplantının gündemi

ABD, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Marshall Planı ve bu kapsamda 1948-1952 yılları arasında sağladığı milyarlarca dolar tutarındaki finansman ile Almanya ve diğer Avrupa devletlerinin yeniden inşasına destek olmuştu.

Berlin'de salı günü yapılacak uluslararası toplantıda Ukrayna'nın yanı sıra Avrupa, G7 ve G20 ülkelerinden temsilciler, uluslararası örgütlerden, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve uzmanlarla, Ukrayna'nın yeniden imarını masaya yatıracak.

Dünya Bankası, Rusya'nın işgalinin Ukrayna'da yol açtığı zararı 350 milyar euro olarak açıklamıştı. Rusya'nın özellikle altyapıyı hedef alan bombardımanlarını sürdürmesi, bu zararın her gün artmasına yol açıyor.

Berlin'deki toplantıda, yeniden imar çalışmaları için bir donörler platformunun temelleri oluşturulmaya çalışılacak, hem zarar gören altyapının yeniden inşası, hem de uzun vadeli yeniden imar çalışmalarının esasları görüşülecek. Bu vesile ile büyük yeniden imar projelerinin de başlatılması, teknik yardımların da sağlanması hedefleniyor. 

Deutschland | Treffen ukrainischer Premierminister Denys Schmyhal mit Olaf Scholz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, 5’inci Almanya-Ukrayna İş Forumu’nun açılışını yapacak.Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

5'inci Almanya-Ukrayna İş Forumu

Salı günü yapılacak uluslararası toplantı öncesinde Berlin, 5'inci Almanya-Ukrayna İş Forumu'na da ev sahipliği yapıyor.

Bugünkü toplantıların ana gündem maddesini, Ukrayna ekonomisine sağlanacak destek oluşturuyor.

Son dönemde Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef almış olması nedeniyle toplantılarda özellikle Almanya ile Ukrayna arasında enerji alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınacak.

Yine su, demiryolları ve karayolları altyapısının yenide imarı da görüşmelerde masaya yatırılacak konular arasında yer alıyor.

DW/ DA, TY

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