 Almanya terör hücresi üyesini Türkiye′ye sınır dışı etti | ALMANYA | DW | 05.02.2019

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ALMANYA

Almanya terör hücresi üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti

Terör hücresi "Sauerland Grubu"nun üyesi olan Türkiye doğumlu Adem Yılmaz, 11 yıllık hapis cezasının ardından Türkiye'ye sınır dışı edildi.

Deutschland | Prozess gegen Sauerland-Gruppe (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

Adem Yılmaz

"Sauerland Grubu" olarak bilinen terör hücresinin üyesi Adem Yılmaz, 11 yıllık hapis cezasının ardından doğduğu ülke Türkiye'ye sınır dışı edildi.

Hessen eyaleti İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yılmaz'ın Salı günü Türk makamlarına teslim edildiği belirtildi. 40 yaşındaki Yılmaz, 2010 yılında "İslamî Cihad Birliği adlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla aldığı hapis cezasını kısa süre önce tamamlamıştı.

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Hessen eyaleti, Sauerland Grubu terör hücresinin Türk üyesini sınır dışı ederek Türkiye’ye göndermek istiyor. Ancak Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu’nun gereken belgeleri henüz göndermediği belirtildi. (29.01.2019)

Alman kamuoyunda Sauerland Grubu olarak bilinen davada bugün karar açıklanıyor. İkisi Türk, dört zanlı, terör örgütüne üye olmak, bombalı saldırı planlamak ve cinayet girişimi suçlarından yargılanıyor. (03.03.2010)

Adem Yılmaz, terör hücresinin diğer üyeleri ile birlikte, 2007 yılında Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Sauerland bölgesindeki bir evde yaklaşık 400 kilogramlık patlayıcı üretmeye yetecek kimyasal madde ile yakalanmıştı. Sauerland Grubu, Almanya'daki Amerikan üslerindeki süpermarketler, Amerikalıların gittikleri gece kulüpleri ve havalimanlarına saldırı düzenlemeyi planlıyordu.

Adem Yılmaz, yargılandığı Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından "İslamî Cihad Birliği adlı terör örgütüne üye olmak", "bombalı saldırı planlamak" ve "insanların ölümünü göze alan saldırılar planlamaktan" suçlu bulmuştu. Yılmaz, 2010 yılında 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Grubun diğer üç üyesi ise beş ile 12 yıl arasında değişen hapis cezaları almıştı.

Yılmaz'ın sınır dışı edilmesine 2011 yılında karar verilmiş ve Frankfurt'taki Türkiye Başkonsolosluğunun kendisine pasaportla eşdeğer bir belge vermesiyle birlikte kararın uygulanması önünde bir engel kalmamıştı.

dpa /BÜ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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