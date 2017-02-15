Almanya Türk Toplumu’ndan NSU çağrısı: Daha fazla araştırılsın

Almanya Türk Toplumu derneği, 8'i Türkiye kökenli 10 kişinin katili ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün varlığının ortaya çıkmasının onuncu yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ırkçı terör örgütünün yapılanmasına yönelik daha fazla araştırma yapılması çağrısında bulundu.

Almanya Türk Toplumu Eşbaşkanı Gökay Sofuoğlu "Siyaset, NSU kompleksinin tam olarak aydınlatılacağına dair söz verdi, ancak ceza davası üç yıl öncehukuki barış sağlanmadan sona erdi" dedi.

Almanya Türk Toplumu Eşbaşkanı Gökay Sofuoğlu

Almanya genelinde cinayetleri işlediği 10 yıl boyunca gizli kalan NSU çetesi ile ilgili hala açıklığa kavuşturulması gereken sorular olduğunu belirten Sofuoğlu, bir "aydınlanmadan söz edilemeyeceğini" belirterek, buna karşın devletin NSU karşısındaki tavrı ile daha çok "hem kendi, hem kurban yakınları hem de toplum arasındaki uçurumu daha da derinleştirdiğini" ifade etti.

NSU cinayetlerinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Türk Toplumu Eşbaşkanı Sofuoğlu, konunun zamanın hızla ilerlemesine rağmen medya ve sosyal açıdan önemini yitirmediği için mutlu olduğunu söyledi. NSU çetesinin Almanya'daki Türkiye kökenli insanların kolektif hafızasına kazındığını ifade eden Sofuoğlu,"Bu konu bizim ve bir bütün olarak toplum için ne kadar duygusal ve önemliyse, bir o kadar da, NSU cinayet serisi ve diğer aşırı sağcı saldırılarla ilgili ilerleme, şeffaflık ve hataların çözümünde hassas bir yaklaşım görmek istiyoruz" dedi.

Gökay Sofuoğlu bu bağlamda polis ve iç istihbarat servisi birimlerinde yapılan hataların araştırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

NSU cinayetleri

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) üyeleri 2000-2007 tarihleri arasında sekizi Türk, biri Yunan ve biri de Alman polisi olmak üzere Almanya'nın farklı kentlerinde 10 kişiyi öldürdü. Uzun süre karanlıkta kalan cinayetler, NSU üyeleri Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt'ın 4 Kasım 2011'de Eisenach'ta gerçekleştirmeye çalıştıkları başarısız bir banka soygununun ardından ölü bulunmaları ile ortaya çıktı. NSU'nun hayatta kalan tek üyesi Beate Zschäpe "cinayete iştirak" suçlamasıyla yargılandı ve müebbet hapis cezası aldı. NSU'nun uzun süre ortaya çıkarılamaması nüfuzlu kişi ya da kurumlar tarafından korunup gizlendikleri kuşkusunu doğurdu. Münih'teki yargılamada ise bu sorulara yanıt bulunamadı.

KNA/TY,EC

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