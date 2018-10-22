Almanya Suudilere silah satış izinlerini durdurdu

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, federal hükümetin şu an Suudi Arabistan'a silah ve savaş malzemesi ihraç edilmesini öngören yeni taleplerin onaylanmayacağını ve Avrupa Birliği bünyesinde ortak tavır alınması için çalıştıklarını açıkladı.

Pazartesi günü Alman kamu televizyonu ZDF'e konuşan Altmaier, koalisyon ortaklarının bu konuda fikir birliği içinde olduklarını belirtti. Bakan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak şimdiye kadar yapılan açıklamaları tatminkâr bulmadıklarına dikkat çekti.

Avrupa olarak ortak tavır alınmasının önemine işaret eden Almanya Ekonomi Bakanı, "Riyad yönetiminin etkilenebilmesi için Avrupa ülkeleri arasında görüş birliği sağlanmasının önem arz ettiğini" dile getirdi.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier

Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmasından doğacak açığın başka ülkeler tarafından doldurulmasının sonuç vermeyeceğini ifade eden Peter Altmaier, Federal Güvenlik Konseyi'nin daha önce onaylamış olduğu silah sevkiyatının durdurulup durdurulmayacağı şeklindeki bir soruya ise „bütün hususların gözden geçirildiğini ve bir karara varılmasını beklemek gerektiği“ yanıtını verdi.

AB yetkilisi Oettinger: Aceleci olunmamalı

Avrupa Birliği Komisyonu’nun bütçe ve personelden sorumlu üyesi Günther Oettinger Kaşıkçı cinayetine verilecek tepkide aceleci olunmamasını istedi. Oettinger Funke Medya Grubu gazetelerine verdiği demeçte "münferit silah satış anlaşmalarının ertelenebileceğini", ancak "ilkesel karar almadan önce olayın kapsamlı bir şekilde aydınlatılmasını ya da Suudilerin olayı örtbas etmeye çalıştıkları kanaatinin doğmasını beklemek gerektiğini" söyledi.

Komisyon üyesi ve eski Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Oettinger "Suudi Arabistan yönetiminin Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü kabul ettiğini ancak bunun alçakca bir cinayet olup olmadığının henüz açıklık kazanmadığını sözlerine ekledi.

AB Komiseri Günther Oettinger

Yeşiller Partisi'nden stratejik ortaklığa son verme talebi

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Annalena Baerbock, Kaşıkçı cinayetinden önce izni çıkan silah satışlarının da dondurulmasını talep etti. Baerbock sevkiyatın dondurulmasının Suudi Arabistan'ı "yaralayacağını" ifade etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel "mevcut şartlar altında Suudi Arabistan'a silah ihraç edilemeyeceğini" söylemişti.

Yeşiller Eş Başkanı Baerbock Suudi Arabistan ile Almanya arasındaki stratejik ortaklığa son verilip, ekonomik ilişkilerin de gözden geçirilmesini istedi. Hristiyan Birlik partileriyle Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında imzalan koalisyon antlaşmasında ‘Yemen savaşında taraf olan ülkelere silah satılmaması' kararlaştırılmıştı.

"Suudi Arabistan'daki konferansa katılmayın çağrısı"

Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Sekreteri Nicola Beer de Alman ve Avrupa şirketlerinin temsilcilerinden, bu hafta Riyad'da düzenlenecek olan yatırımcılar konferansına katılmaktan vazgeçmelerini istedi.

Birçok Alman şirketinin yetkilileri ve bakanlık temsilcileri geçen hafta konferansı boykot kararı almışlardı. Siemens Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Joe Kaeser ise boykot çağrısına şimdiye kadar olumlu karşılık vermedi.

Suudi Arabistan Cumartesi günü Washington Post gazetesi köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluk binasında öldürüldüğünü açıklamıştı. Riyad yönetimi, Cemal Kaşıkçı'nın Konsoloslukta karşılaştığı kişilerle kavga ettiği sırada can verdiğini duyurmuştu.

Riyad: Petrol silahını kullanmayız

Suudi kraliyet ailesi ölümünden 19 gün sonra Kaşıkçı'nın ailesine taziyede bulundu.

Suudi Arabistan yönetimi Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili olayda petrolü siyasi silah olarak kullanmayacaklarını duyurdu. Petrol Bakanı Said el Falih, Rus haber ajansı Tass’a yaptığı açıklamada 1973 yılındaki gibi petrol üretimini kısma gibi bir planlarının olmadığını söyledi. Ancak bakan İran yaptırımlarına bağlı olarak ham petrol fiyatının artmayacağına dair teminat veremeyeceğini belirtti.

El Falih olayın zamanla gündemden düşeceğini, Suudi Arabistan’ın sorumluluklarına sahip çıkan bir devlet olduğunu ve on yıllardır petrol ticaretine siyaseti karıştırmadığını dile getirdi.

Suudi Arabistan Petrol Bakanı ancak İran’a uygulanan yaptırımlar nedeniyle petrol varil fiyatının 100 doların da üzerine çıkabileceğini belirtti ve "diğer ihracatçı ülkelerin nasıl davranacağını tahmin edemeyeceğimden, herhangi bir garanti veremem" dedi. El Falih ülkesinin petrol üretimini artırabileceğini ancak ek üretimin üç milyon varillik günlük üretim düşüşünü karşılamaya yetmeyeceğini sözlerine ekledi.

DW, Reuters, dpa/AG, GA

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