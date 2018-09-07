 Almanya Savunma Bakanı Suriye operasyonuna açık kapı bıraktı | ALMANYA | DW | 17.09.2018

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ALMANYA

Almanya Savunma Bakanı Suriye operasyonuna açık kapı bıraktı

İdlib'de kimyasal silah kullanılması halinde düzenlenecek operasyona Almanya'nın katlıp katılmayacağı günlerdir kamuoyunu meşgul ediyor. Savunma Bakanı Von der Leyen, bu kararı vermek için henüz erken olduğunu söyledi.

Bagdad von der Leyen im Irak (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Şam rejiminin Suriye'de kimyasal silah kullanması durumunda yapılması muhtemel askeri misilleme operasyonuna Almanya'nın katılıp katılmayacağına şimdiden karar verilemeyeceğini söyledi.

Bakan Erbil'de Alman birinci kanalı ARD’ye verdiği demeçte, "Önemli olan dünya devletlerinin birlik halinde hareket etmeleridir” dedi. Von der Leyen sözlerini şöyle sürdürdü: "Neler olabileceğini kestirmemiz mümkün değil. Ama Almanya olarak daha başından sırt çeviremeyiz. Almanya hükümeti anayasa ve devletler hukuku zemininde karar verecektir.”

Almanya Irak ve Suriye'deki terör milisi IŞİD ile mücadeleye keşif ve yakıt ikmal uçaklarıyla destek veriyor. Muhtemel kimyasal silah saldırısına misilleme operasyonuna katılma konusu Almanya'da hararetli tartışmalara yol açtı.

Savunma Bakanı Von der Leyen Şam yönetiminin İdlib'de zehirli gaz kullanmasının mutlaka önlenmesi ve dünya devletlerinin görüşmeler yoluyla çözüm bulunmasında ısrar etmesi gerektiğini söyledi.

Syrien Junge mit improvisierter Gasmaske in Idlib

Şam rejiminin İdlib'de kimyasal silah kullanma ihtimali uluslararası kamuoyunu endişelendiriyor

Koalisyon ortağından tepki

Koalisyon ortağı Alman sosyal Demokrat Partisi (SPD) harekâta Almanya'nın da katılmasını kesinlikle reddediyor. Parti meclis grubunun dış politika sözcüsü Nils Schmid Alman ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı’nın aynı zamanda iç politik nedenlerle de düşünmeden ve devletler hukukuna aykırı olarak savurduğu tehdidi desteklemelerinin mümkün olmadığını” söyledi.

Bu gibi tehditlerin daha önce de Şam rejimini etkilemediğini belirten Schmid, koalisyon ortağı Hristiyan Birlik partilerinin koalisyon ortağının sorumsuzca davrandığı şeklindeki eleştirisini "saçmalık” olarak nitelendirdi.

SPD, Esad rejiminin İdlib'de zehirli gaz kullanmasına misillemede bulunulmasının devletler hukukuna aykırı olduğunu savunuyor. Almanya'nın ortak müdahaleye katılmaya hazır olduğunu duyurmakla Washington'a yakınlaşma mesajı da göndermiş olacağı tezini kabul etmediklerini söyleyen Nils Schmid, ABD Başkanı’nın ara seçimleri düşündüğünü, oysa her şeyden önce İdlib'in insani felakete sahne olmasının diplomatik yollardan önlenmesi gerektiğini dile getirdi.

ABD yönetimiEsad rejiminin muhaliflerin son kalesi sayılan İdlib'de zehirli gaz kullanabileceğini ve böyle bir durumda Fransa ve İngiltere ile birlikte ağır misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. Washington Berlin yönetimine olası bir operasyona katılıp katılmayacaklarını sormuştu.

DW, Reuters, afp/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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