 Almanya Savunma Bakanı baskı altında | ALMANYA | DW | 22.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Almanya Savunma Bakanı baskı altında

Bakanlığının kullandığı danışmanlık hizmetleri konusundaki usulsüzlük iddiaları nedeniyle Almanya Savunma Bakanı von der Leyen’a yönelik baskı artıyor. Bakan bugün Federal Meclis Savunma Komisyonu’na bilgi verecek.

Berlin - Bundestag: Ursula von der Leyen, Bundesverteidigungsministerin (CDU) (picture-alliance/dpa/J. Carstensen)

Almanya'da Savunma Bakanlığı'nın kullandığı danışmanlık hizmetlerindeki usulsüzlük iddiaları nedeniyle haftalardır süren tartışmalar bugün Federal Meclis Savunma Komisyonu'na taşınıyor. Komisyonda Savunma Bakanı Ursula von der Leyen dinlenecek. Oturumu talep eden muhalefetteki Yeşiller Partisi, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti, Hristiyan Demokrat Birlik partisi (CDU) üyesi Bakan von der Leyen'in, iddiaları açıklığa kavuşturmasını talep ediyor.

Savunma Bakanlığı'nın orduya danışmanlık hizmeti vermesi için görevlendirdiği kurum dışı kişilerin hesaplı olmadığı suçlamasıyla başlayan tartışmalarda ayrıca, görev dağılımında bir "kayırma sisteminin" bulunduğu ve ceza hukuku açısından sakıncalı hataların yapıldığı iddiaları da rol oynuyor.

Federal Sayıştay'ın bakanlıkla ilgili yaptığı bir tetkik sırasında, danışmanlık hizmetleriyle ilgili ortaya bir dizi soru işareti çıkmış, Savunma Bakanlığı danışmanlara görev dağılımında eksiklikler olduğunu kabul etmiş ve gerekli düzeltmelerin yapılması için ilk adımları atmıştı.

İkinci oturum 28 Kasım'da

Ancak Federal Meclis Savunma Komisyonu'ndaki Yeşiller, FDP ve Sol Parti temsilcileri olayın aydınlatılması için bakanlıkta atılan adımları "yetersiz" olarak nitelendirerek, iki özel oturum düzenlenmesini talep etti. Basında çıkan son haberlere göre, muhalefet milletvekilleri vakanın boyutlarının sanılandan da büyük olduğu şüphesinin güçlü olduğunu vurguluyor. Vekiller, hukuki usulsüzlüklerin ve kurum dışı danışmanlar konusundaki olası kayırıcılığın "normal parlamenter yollarla" açıklığa kavuşturulabilmesi için bu oturumların son fırsat olduğunu belirtiyor.

Bakan von der Leyen'in komisyona bilgi vereceği oturumlardan bir sonuç çıkmadığı takdirde, Federal Meclis'te bir araştırma komisyonunun kurulması bekleniyor. Bu komisyonun kurulup kurulmayacağı ise, 28 Kasım tarihindeki ikinci oturumdan sonra netleşecek.

"Kısmen hatalı davranıldı"

Savunma Bakanı von der Leyen kısa bir süre önce verdiği bir röportajda, "danışmanlık hizmetlerinin alınış şeklinde kısmen hatalı davranıldığını" kabul etmişti. Stern dergisinde yer alan röportajda, görev dağılımı konusunda merkezi bir sistem oturtulacağını, zira bugüne kadar danışmanlık hizmetlerinin kimden alınacağı konusunda kararın farklı birimler üzerinden verildiğini kaydetmişti.

afp,DW / AÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya Savunma Bakanı Suriye operasyonuna açık kapı bıraktı

İdlib'de kimyasal silah kullanılması halinde düzenlenecek operasyona Almanya'nın katlıp katılmayacağı günlerdir kamuoyunu meşgul ediyor. Savunma Bakanı Von der Leyen, bu kararı vermek için henüz erken olduğunu söyledi. (17.09.2018)  

ABD Almanya'da askeri varlığını artırıyor

Almanya'da 34 bin 800 askeri bulunan ABD, ülkedeki askeri varlığını artıracağını belirtti. Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen kararı memnuniyetle karşıladığını belirtti. (07.09.2018)  

Benzer içerik

Irak Reise Bundesverteidigungsministerin von der Leyen

Alman ordusu Irak'taki misyonunu değiştiriyor 10.02.2018

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Kürt peşmergelere askeri eğitim veren Alman ordusunun Irak güvenlik güçlerine de eğitim ve destek hizmeti sunacağını açıkladı.

Litauen Nato-Bataillon

Alman ordusuna imam talebi 27.02.2018

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi, Alman ordusundaki Müslüman askerlere ihtiyaç durumunda manevi destek sağlaması için imam istihdam edilmesi talebini yineledi.

Bundestag Plenarsaal Sitzung

Alman meclisinde Irak misyonu tartışıldı 15.03.2018

Federal Meclis’te, Irak’ta IŞİD ile mücadelede görev yapan Alman askerlerinin görev süresinin uzatılmasını öngören tasarı görüşüldü.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Flüchtlinge aus Nordafrika in Deutschland (picture-alliance/dpa/D. Bockwoldt)

Almanya'ya iltica başvurusu yapanlar daha fazla bekleyecek

Almanya’da hükümet iltica başvurularındaki yığılmayı önlemek ve yetkililerin iş yükünü hafifletmek için başvuruların değerlendirilmesine yönelik süreyi üç yıldan beş yıla çıkarmayı planlıyor. 

FOTO-GALERİ

default

Şehirlerin hava kirliliği ile mücadele yöntemleri

İki Alman kenti daha; Essen ve Gelsenkirchen de yakında kentsel alanlarda eski dizel araçları yasaklayacak şehirler listesine eklenecek. Ancak diğer ülkeler de çabalarını artırıyor. 