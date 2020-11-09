 Almanya Sağlık Bakanı Spahn′dan aşı açıklaması: Çok cesaret verici | ALMANYA | DW | 09.11.2020

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ALMANYA

Almanya Sağlık Bakanı Spahn'dan aşı açıklaması: Çok cesaret verici

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, Biontech ve Pfizer’in aşı adayının üçüncü faz klinik deneylerde hastalığın bulaşmasını yüzde 90 engellediğinin açıklanmasını, "çok cesaret verici" diye nitelendirdi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn

 Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn Alman Biontech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği koronavirüse karşı yüzde 90 koruma sağladığı açıklanan aşı adayını, "çok cesaret verici" diye nitelendirdi. Elde edilen sonuçların "bu aşının bir fark yarattığını" gösterdiğini söyleyen Spahn, Alman bir şirketin böyle bir ilkte ve başarıda yer almasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Spahn yine de bundan sonraki sürecin beklenmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu, aşının yarın ruhsat alacağı anlamına gelmiyor" dedi. 

İki şirketin geliştirdiği koronavirüs aşısının ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) onay için başvuruda bulunacağını söyleyen Spahn, bunun, ruhsatın öncelikle ABD için geçerli olacağı anlamına geldiğini belirtti. Spahn, "Bu nedenle ABD ile Avrupa'daki ruhsat konusunda zaman açısından bir fark olabilir" dedi. Ancak bakan aşı için Avrupa'da da ruhsat alınabilmesi için iki şirketin ABD ile eş zamanlı olarak burada da başvuru yapmasının beklendiğini ifade etti. Bakan Almanya Sağlık Bakanı olarak bir Alman şirketinin geliştirdiği aşının öncelikle başka ülkelerin hizmetine sunulmamasını istediğini de söyledi.

"Aşı adayı yüzde 90 koruma sağlıyor"

Alman biyoteknoloji şirketi Biontech ile Amerikan ilaç devi Pfizer , iki şirketin geliştirdiği aşı adayının koronavirüse karşı korunmada yüzde 90 etkili olduğunu açıkladı. Açıklamada gelecek hafta ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) hızlandırılmış onay için başvuruda bulunulacağı belirtildi.

Sağlıklı denekler üzerinde yapılan araştırmalardaki ilk bulgulara göre koronavirüse karşı koruma ikinci dozun uygulanmasından sonra yedinci, tek doz uygulanması halinde ise 28'inci günden itibaren başlıyor.

dpa, DW / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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Alman Biontech şirketi, geliştirdiği koronavirüs aşı adayı için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) ruhsat başvurusunda bulundu. Ruhsat alması halinde aşının üretim aşamasına geçilecek.  

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