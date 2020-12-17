 Almanya mutasyona uğramış koronavirüse karşı alarmda | ALMANYA | DW | 25.01.2021

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ALMANYA

Almanya mutasyona uğramış koronavirüse karşı alarmda

Mutasyona uğramış virüse karşı alarma geçen Alman hükümeti, "büyük ve gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını" açıkladı. Öte yandan Kuzey Ren-Vestfalya aşı randevu sisteminde kaos yaşandı.

Deutschland Berlin | Coronavirus, Impfzentrum

Alman hükümeti, İngiltere'de ortaya çıkan ve yayılan yeni koronavirüs mutasyonuna karşı alarma geçti.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada, durumun ciddiyetine dikkat çekerek "Kara bir bulutun gölgesinde çok ciddi bir tehlike altındayız" diye konuştu.

Seibert, mutasyona uğramış virüsün Almanya'yı teğet geçmeyeceğini ve buna karşı hazırlıklı olunması gerektiğini kaydetti. Vaka sayısının azaltılmasının en önemli hedef olduğunun altını çizen hükümet sözcüsü, içerisinde bulunulan yoldan şimdi ayrılmanın yanlış olacağını ifade etti.

Deutschland Regierungssprecher Steffen Seibert

Steffen Seibert

COVID-19 nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta ve vaka sayısında bir düşüş olduğunu vurgulayan Seibert, "Bunlar ikinci dalgada elde ettiğimiz ilk başarılar" ifadesini kullandı. Seibert, "Ancak aynı zamanda, mutasyona uğramış virüsün diğer ülkelerde olduğu gibi Almanya'da da giderek yayılması ve sayıların yine doruk noktaya çıkması gibi büyük ve çok gerçek bir tehlikeyle karşı karşıyayız" diye konuştu.

Çok daha hızlı yayılan B.1.1.7 türündeki virüs, halihazırda Almanya'da birden fazla yerde tespit edilmiş bulunuyor. Virüsün söz konusu türü nedeniyle Berlin'de bir hastanenin yaklaşık bin 500 çalışanı karantinaya alınmış durumda.

Almanya Federal Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun da, Pazar günü yaptığı açıklamada, mutasyona uğramış virüsün Almanya'da da "dümeni eline alacağını" söylemişti.

Robert Koch Enstitüsü, Pazartesi günü, Almanya'da son 24 saat içerisinde 6 bin 729 yeni koronavirüs vakasının kayıt altına alındığını duyurdu. Bir hafta önce aynı zaman diliminde, yaklaşık 400 daha fazla vaka kayıt altına alınmıştı.

Deutschland Impfbeginn Sachsen-Anhalt Pflegeheim

Randevu kaosu

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İngiltere Başbakanı Johnson, ülkesinde tespit edilen yeni tip koronovirüsün daha ölümcül olduğuna dair bulgular olduğunu açıkladı. Kesin sonuçlar için araştırmalar derinleştirilecek. 

Almanya Başbakanı Merkel, ülkede tedbirlerin süresinin uzatılmasını savunurken, mutasyona uğramış virüsün tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu. Merkel, pandemiyi "yüzyılın felaketi" olarak nitelendirdi.

AB üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları bu akşam mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili alınacak önlemleri görüşecek. Liderler yeni varyantın bulaşma hızını kesmek için ortak strateji belirlemek istiyor.

Öte yandan Almanya'da aşı randevusu alma noktasında bazı teknik sorunlar yaşanıyor.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti, huzurevinde kalan yurttaşlar ve bakım personelini aşılamaya Aralık ayında başlamıştı. Ancak kendi evinde yaşayan Almanlar, randevu almak için uzun süre beklemek  zorunda kalıyor.

Pazartesi günü randevu almak için bilgisayarlarının başına oturan 80 yaş üzeri Almanlar, hata mesajı veren ekranla karşılaştı.

Randevu sistemini organize eden doktor kuruluşu, kullanıcılarını, "Artan talepten ötürü şu anda aşı randevusu almak mümkün olmamaktadır. Online randevu hizmetimizi yeniden yürürlüğe sokmak için çalışıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" mesajıyla bilgilendirdi

18 milyon kişinin yaşadığı Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde şu ana kadar nüfusun yüzde 1,6'sı ilk doz ile aşılanmış bulunuyor.

AP,dpa/BÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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