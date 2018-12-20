 Almanya: Kadınlar barış görüşmelerinde daha başarılı | DÜNYA | DW | 21.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Almanya: Kadınlar barış görüşmelerinde daha başarılı

Almanya BM Güvenlik Konseyi'nde üstleneceği geçici üyelik sırasında kadınların BM'de daha aktif rol üstlenmesi için bastıracak. Almanya, krizlerin çözümünde kadınların müzakereci rol üstlenmesini istiyor.

USA Dringlichkeitssitzung UN-Sicherheitsrat Konflikt Ukraine Russland (picture-alliance/dpa/S. Wenig)

Almanya uluslararası anlaşmasızlıklarda kadınların daha aktif bir şekilde müzakereci rolü üstlenmesini istiyor. Alman basını, Almanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'de iki yıl boyunca üstleneceği gecici üyelik sırasında konuyu gündeme getireceğini belirtti.

Rheinische Post gazetesine konuşan Almanya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, "Kadınların arabulucu ve uzlaştırıcı olarak dahil olması durumunda barış görüşmeleri daha hızlı ve başarılı bir şekilde yürütülebilir ve anlaşmalar daha uzun sürer" diye konuştu. Heusgen, bu nedenle Almanya'nın kadınların müzakereci ve karar verici olarak rol üstlenmesi için ağırlığını koyacağını söyledi.

BM'deki görevini üstlenmeden önce Almanya Başbakanı Angela Merkel'in güvenlik danışmanlığını yapan Heusgen "Kadınlar, erkeklerden farklı olarak hayat deneyimlerini, perspektiflerini taşıyor ve bu durum uzlaşma sağlanmasını, düşmanları barıştırmayı ve barış konusunda anlaşma sağlamasını destekleyebilir" dedi.

Almanya, Ocak ayında BM Güvenlik Konseyi'nde geçici üyeliğini altıncı kez üstlenecek. Mart ve Nisan aylarında Fransa ile birlikte konseye başkanlık edecek.

dpa/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Kadınlar istihdamda da dezavantajlı

Türkiye nüfusunun yüzde 49,8’i kadın. Araştırmalar ise kadınlar arasında işsizliğin arttığını ve kadınların istihdam piyasasında çok boyutlu sorunlarla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. (08.03.2018)  

BM Göç Paktı onaylandı

BM Göç Paktı, BM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı göçün yönlendirilmesinin uluslararası işbirliğinin en acil konularından biri olduğunu belirtti. (20.12.2018)  

ABD: IŞİD'i kalıcı olarak yok edeceğiz

ABD, BM Güvenlik Konseyi toplantısında IŞİD'i yok etmeye kararlı olduklarını ve İran askerlerinin Suriye'den çekilmesi için baskının devam edeceğini söyledi. Trump'ın Suriye'den çekilme kararı gündeme gelmedi. (20.12.2018)  

Benzer içerik

UN-Sicherheitsrat in New York | Debatte Sanktionen gegen Eritrea

ABD: IŞİD'i kalıcı olarak yok edeceğiz 20.12.2018

ABD, BM Güvenlik Konseyi toplantısında IŞİD'i yok etmeye kararlı olduklarını ve İran askerlerinin Suriye'den çekilmesi için baskının devam edeceğini söyledi. Trump'ın Suriye'den çekilme kararı gündeme gelmedi.

Türkei | Russland, Türkei und Iran bereiten Gipfel zu Syrien-Konflikt vor

Suriye'de anayasa komitesi konusunda uzlaşıldı 18.12.2018

Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları Suriye'de yeni anayasayı oluşturacak komitenin 2019 yılı başında ilk kez toplanması konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

Hungersnot im Jemen

Yemen'de nüfusun yüzde 70'i açlıkla savaşıyor 11.12.2018

Yemen için barış görüşmeleri sürerken, BM ülkede 20 milyon kişinin açlıkla mücadele ettiğini 250 bin kişininse en kötü seviye olarak tanımlanan 5. aşamaya ulaştığını belirtti. Şimdi 4 milyar dolara ihtiyaç duyuluyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

USA Trump zu Angriff in Syrien (picture-alliance/dpa/AP/A. Brandon)

Yorum: ABD'nin Suriye'den çekilmesi büyük bir hata

DW'den Ude Bauer, ABD Başkanı Donald Trump’ın askeri birlikleri Suriye’den çekme kararını konu alan yorumunda bu kararın ağır sonuçları olabileceğini savunuyor.  

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  