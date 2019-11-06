Almanya Kürt Toplumu Başkanı Toprak’a ölüm tehdidi

Almanya’da siyasileri hedef alan ölüm tehditlerinin yankısı sürerken bugün Almanya Kürt Toplumu Başkanı Ali Ertan Toprak’ın da tehdit edildiği bir mektup aldığı açıklandı.

Almanya Kürt Toplumu Başkan Yardımcısı Mehmet Tanrıverdi, Toprak’ı hedef alan ölüm tehdidini "çok ciddiye” aldıklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını açıklarken, güvenlik makamlarına gerekli önlemleri alma çağrısı yaptı.

Tehdit yazısının, Neonazi ve Hitler selamı olarak bilinen “Sieg Heil! Heil Hitler” imzası taşıdığı bilgisini paylaşan Almanya Kürt Toplumu, bunun dikkatlerin Neonazilere çevrilmesine yol açtığına işaret etmekle birlikte “tehdidin arkasında Türk milliyetçilerinin olma ihtimalinin de dışlanamayacağına” dikkat çekti.

Yeşiller Partili Cem Özdemir ve Claudia Roth (Arşiv fotoğrafı)

“Özgürlüğümüzü savunup, koruyacağız”

Tanrıverdi, “Hiçbir şeyin ve hiç kimsenin, Almanya’da da ifade özgürlüğümüzü elimizden almasına izin vermeyeceğiz, bu özgürlüğümüzü Almanya’da savunup, koruyacağız” diye konuştu.

“Belirli halk topluluklarında radikalleşme olduğunu” söyleyen Tanrıverdi, toplumdaki artan kutuplaşmanın ve kullanılan dildeki vahşiliğin artan oranda ifade özgürlüğünü tehdit eder noktaya geldiğini de sözlerine ekledi.

Geçen hafta sonu Yeşiller Partili Cem Özdemir ve yine Yeşiller Partili olan Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth’u hedef alan ölüm tehditleri Almanya’nın gündemine damgasını vurmuştu.

Almanya’nın AB'den Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth

Devlet bakanı da tehdit edildi

Almanya’nın Avrupa Birliği'nden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth da bugün ölümle tehdit edildiğini duyurdu. Sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisini hedef alan sert eleştirileriyle tanınan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Roth, iki hafta önce aldığı, ölümle tehdit edildiği e-postayı Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Kendisine ulaşan yazıda, “vurulacak kişiler listesinde yer aldığı” belirtilen Roth, bu tür tehditleri görmezden gelme, küçümseme eğilimine son verilmesi gerektiğini vurguladı, “Artık buna son vermeliyiz. Sözler eyleme dönüşebilir” dedi.

KNA,epd,dpa/DA,AÜ

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