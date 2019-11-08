 Almanya imam yetiştirmek için pilot proje başlatıyor | ALMANYA | DW | 21.11.2019

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ALMANYA

Almanya imam yetiştirmek için pilot proje başlatıyor

Almanya imam eğitimi için bugün İslami derneklerle işbirliği içerisinde bir pilot proje başlatıyor. Osnabrück'te başlayan pilot proje kapsamında bir "İslam koleji" kurulacak.

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Almanya imamların eğitimi için bugün Osnabrück’te İslami derneklerle işbirliği içerisinde bir pilot proje başlatıyor. Neue Osnabrücker Zeitung’un haberine göre kentte Osnabrück Üniversitesi’nin de desteğiyle bir "İslam koleji” kurulacak.

Federal İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili gazeteye yaptığı açıklamada üniversite ve derneklerle yakın iletişim içinde olunduğunu ifade etti. Neue Osnabrücker Zeitung’un elde ettiği verilere göre hükümet 2020 yılı bütçesinde de ilk kez bu konuya kaynak ayırmayı planlıyor. "İslami cemaatlerin dini personelinin eğitimi için model proje" başlıklı kalem için ayrılan miktar 400 bin euro.

Projeyi üstlenecek olan derneğe İslami dernekler ve kişiler üye olacak. Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi de o derneklerden biri. Konsey Başkanı Aiman Mazyek gazeteye yaptığı açıklamada "İmamların Almanya’da yetiştirilmesi bizim her zaman arzumuzdu" diye konuştu. Mazyek ilahiyat merkezlerinin de projeye dahil olması ve din ile devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen anayasa hukukuna titiz bir biçimde uyulmasının sağlanması gerektiğini kaydetti. Eğitimi verecek kişinin Almanya'da rahip ve haham eğitimlerini inceleyerek bilgi edinebileceğini söyleyen Mazyek Osnabrück’te yürüyecek olan projenin başka yerlerde de model alınmasını arzu ettiklerini söyledi.

Yeşiller partisi projeyi olumlu karşıladı. Yeşiller Milletvekili Filiz Polat gelişmeyi "Almanya’nın İslam politikasında bir paradigma değişikliği" olarak niteledi. Polat, Almanya’daki din adamlarının bu tür bir eğitim sayesinde mali ve yapısal olarak Türkiye gibi yabancı ülkelerden bağımsızlaşacağını söyledi.

Aşağı Saksonya eyaletindeki iki büyük İslami dernekten biri olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) projeye eleştirel yaklaşıyor. DİTİB Aşağı Saksonya ve Bremen Eyalet Birliği Başkanı Dr. Ali İhsan Ünlü, "İmamları eğitmek devletin değil dini cemaatlerin vazifesidir" dedi.

Almanya'da DİTİB sık sık Ankara'nın etkisi altında olduğu eleştirilerine maruz kalıyor. DİTİB'in Almanya'da bine yakın camisi bulunuyor. Bu camilerde yaklaşık bin imam görev yapıyor. Din görevlilerinin büyük kısmı Türkiye'den atanıyor ve ortalama dört yıl görev yaptıktan sonra Türkiye'ye dönüyor. DİTİB bünyesinde görev yapan imamların tamamının maaşlarını ise Türkiye ödüyor.

Almanya'da Münster, Tübingen, Osnabrück, Gießen, Erlangen-Nürnberg, Berlin Humboldt üniversitelerinde İslam ilahiyatı enstitüleri olsa da bu bölümlerden mezun olan kişiler imam olarak görev yapamıyor. Zira üniversitelerde imamlığın nasıl yapılacağına dair pratik bilgiler verilmiyor, bunun için ek bir eğitime ihtiyaç duyuluyor.

DW, KNA / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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