Almanya ile ABD görüş ayrılıklarını aşmaya çabalıyor

İstişarelerde bulunmak üzere ABD'ye giden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas mevcut görüş ayrılıklarına rağmen Washington ile daha sıkı işbirliği yapmaları gerektiğini söyledi. Maas Washington'a hareketinden önce yaptığı açıklamada "ABD'den vazgeçemeyiz. Dolayısıyla ortaklığımızı güçlendirmek, gerekiyorsa yeniden düzenlemek istiyoruz. Birbirimize karşı değil, birlikte olmalıyız", dedi.

Donald Trump'ın Başkanlığa seçilmesinden sonra Almanya ile ABD arasındaki ilişkiler gerilmiş, siyaset ve ticaret politikalarıyla Rusya ile ilişkilerden uluslararası anlaşma ve kurumlara kadar birçok alanda görüş ayrılığı çıkmıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Washington'da ilk olarak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelecek.

İkili görüşmede orta menzilli nükleer silahların yasaklanması konusunun ele alınması bekleniyor. Başkan Trump, NATO'ya göre anlaşmaya aykırı olarak Rusya tarafından geliştirilen modern orta menzilli füzeler imha edilmediği takdirde Sovyetler Birliği ile ABD arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) 2 Şubat'ta feshedeceğini açıklamıştı.

Heiko Maas orta menzilli füzelerden vazgeçmesi için Moskova'ya yaptığı çağrıyı tekrarladı. Rusya'dan anlaşma kapsamına giren silahların denetlenebilir şekilde kaldırılmasını talep eden Almanya Dışişleri Bakanı, INF'nin iptal edilmesi olasılığı karşısında NATO bünyesindeki koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Maas silahsızlanma anlaşmasının geleceğini geçen hafta Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de görüşmüş ancak Rusya yönetimi söz konusu silahları tasfiye etmeye niyetli görünmemişti. INF'nin feshedilmesinden ve Avrupa'da yeniden nükleer silahlanma yarışının başlamasından endişe ediliyor.

INF, Suriye, İran, Kuzey Akımı 2

Bakanın Washington temasları sırasında Amerikan birliklerini Suriye'den çekme kararı, İran ve Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey Akımı 2 projesinin de ele alınması bekleniyor. ABD Suriye'deki anlaşmazlığın askeri kanadından çekilmeye hazırlanırken Almanya diplomatik alanda daha fazla rol üstleniyor.

Almanya ABD'nin, Suriye'ye savaşçı ve silah taşıdığı iddiasıyla yaptırım kapsamına alınmasında ısrar ettiği özel İran havayolu şirketi Mahan Air'in Alman havalimanlarına iniş iznini iptal etmişti. İki ülke arasındaki İran ile imzalanan nükleer anlaşmayla ilgili görüş ayrılığı ise sürüyor. Avrupa İran'ın nükleer silah geliştirmesini önleme amacıyla imzalanan ABD'nin çekildiği anlaşmayı kurtarmaya çalışıyor. ABD, İran'a yaptırımlar yoluyla baskı yapmanın daha doğru olacağını savunuyor.

Baltık Denizi'ndeki tartışmalı boru hattı projesinin ABD Dışişleri Bakanı Pompeo tarafından gündeme getirilmesi bekleniyor. ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell Kuzey Akımı 2 projesine katılan Avrupa şirketlerini yaptırım uygulamakla tehdit etmişti. ABD'nin sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatını arttırabilmek için projeye karşı çıktığı öne sürülürken Almanya, siyasi değil ekonomik bir proje olduğu gerekçesiyle Kuzey Akımı 2'den vazgeçmeye yanaşmıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) geçici üyeleri arasında yer alan Almanya'nın Dışişleri Bakanı, BMGK'da Cuma günü yapılacak olan iklimin korunması konulu toplantısına katılacak.

DW, dpa/AG,GA

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