Almanya İçişleri Bakanı Türkiye yolcusu

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in iki günlük resmi ziyaret için Türkiye'ye gideceği açıklandı. Alman bakanın, Süleyman Soylu ile görüşmesinde gündemde olan konular göç ve terörle mücadele.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser iki günlük resmi ziyaret için Pazartesi günü Türkiye'ye gidecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya gelecek olan Faeser'in gündeminde göç ve terörizm konuları var.

Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan ziyaretle ilgili yapılan açıklamada terörle mücadelede Almanya ile Türkiye arasındaki işbirliğinin gündem maddeleri arasında olduğu belirtildi.

Almanya'ya gelen sığınmacıların sayısında artış olduğu ifade ediliyor. Bunların arasında daha önce Türkiye'de bulunmuş olanların sayısının önemli bir yer tuttuğu belirtiliyor.

Alman İçişleri Bakanı'nın programında Anıtkabir ziyareti de bulunuyor. Faeser'in mozoleye çelenk bırakacağı ve Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulunacağı da açıklandı.

dpa / EC, TY