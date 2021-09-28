Almanya İçin Alternatif Partisi

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Almanya İçin Alternatif (AfD), siyasi parti. 2013 başında kuruldu. 2014 yılında yapılan seçimlerle Avrupa Parlamentosu'na ve Almanya'nın doğusundaki üç eyalette meclise girdi.
AfD Euro Bölgesi'nin dağılmasını ve ulusal para birimlerine dönülmesini savunması nedeniyle genelde "Euro karşıtı parti" olarak nitelendiriliyor. Parti özellikle 2015 yılından itibaren büyük oranda artan mülteci akınına paralel olarak mülteci karşıtı sağ popülist söylemlerle oy topluyor.