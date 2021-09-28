Almanya İçin Alternatif Partisi

Almanya’da milletvekillerinin ek gelirleri arttı

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre, federal parlamento milletvekillerinin ek gelirleri son sekiz yılda yaklaşık iki kat arttı. En fazla ek gelir elde eden milletvekilleri Hrıstiyan Birlik Partililer ile FDP’liler.