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Almanya İçin Alternatif Partisi

Almanya İçin Alternatif (AfD), siyasi parti. 2013 başında kuruldu. 2014 yılında yapılan seçimlerle Avrupa Parlamentosu'na ve Almanya'nın doğusundaki üç eyalette meclise girdi.

AfD Euro Bölgesi'nin dağılmasını ve ulusal para birimlerine dönülmesini savunması nedeniyle genelde "Euro karşıtı parti" olarak nitelendiriliyor. Parti özellikle 2015 yılından itibaren büyük oranda artan mülteci akınına paralel olarak mülteci karşıtı sağ popülist söylemlerle oy topluyor.

Ein Mitglied der AfD sitzt bei der Wahlparty der AfD. 26.09.2021

AfD'de seçim sonucu çatlağı 28.09.2021

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi kurmayları, partinin aldığı oy oranının iyi mi yoksa kötü mü olduğu konusunda fikir ayrılığı yaşadı.

Top candidates for the upcoming German federal elections, (L - 4th L) Alice Weidel, parliamentary group co-leader of Germany's far right Alternative for Germany (AfD) party, leader of the German Free Democrats FDP party Christian Lindner, Bavaria's State Premier and leader of the Bavarian Christian Social Union (CSU) Markus Soeder, Christian Democratic Union (CDU) party leader Armin Laschet, (3rd R - R) co-leader of Germany's Green Party (Die Gruenen) Annalena Baerbock, German Finance Minister and Vice-Chancellor Olaf Scholz, and co-leader of Germany's left wing party Die Linke (The Left) Janine Wissler attend a final televised debate on September 23, 2021 in Berlin, days before the elections on September 26. - Public TV ARD Berlin Studio Director Tina Hassel (C L) and Theo Koll (C R) Head of ZDF Studio Berlin host the show. (Photo by Tobias SCHWARZ / POOL / AFP) (Photo by TOBIAS SCHWARZ/POOL/AFP via Getty Images)

Almanya'da seçimler öncesi son kozlar paylaşılıyor 24.09.2021

Almanya'da Federal Meclis seçimlerine iki gün kaldı. Mecliste grubu bulunan partilerin başbakanlık adayları Perşembe akşamı son kez televizyon ekranında vaatlerini dile getirdi. Son mitingler de bugün yapılıyor.
Ein Radfahrer fährt an großen Wahlplakaten mit den Spitzenkandidaten Olaf Scholz (SPD, l-r), Armin Laschet (CDU), Robert Habeck und Annalena Baerbock (beide Bündnis 90/Die Grünen) vorbei. Knapp sechs Wochen vor der Bundestagswahl haben die Parteien ihren Endspurt um die Wählergunst gestartet. +++ dpa-Bildfunk +++

Almanya'da gözler kararsızların oylarında 23.09.2021

Almanya’da Federal Meclis seçimlerine üç gün kala, partiler özellikle kararsızların oylarını alabilmek için yoğun çaba sarfediyor. Seçim sonrası için beklenti, hükümet kurma sürecinin zorlu ve uzun olacağı yönünde.
2021, Dresden, Deutschland, Tino Chrupalla, AfD- Bundessprecher, spricht mit einer FFP2-Maske mit AfD-Logo in der Dresdener Messehalle beim Bundesparteitag der AfD zu Medienvertretern. Ein Thema ist der Beschluss des Wahlprogramms für die Bundestagswahl. +++ dpa-Bildfunk +++

AfD'nin gölgesindeki Saksonya: Almanya'nın sağ kenarı 23.09.2021

Almanya'nın en doğusu, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin kalesi konumunda. AfD'nin liste başı adayı Chrupalla'nın hedefi, AfD'yi 2025'te iktidara taşımak.
Berlin, 19.08.2021, Ein Werbeplakat steht neben dem anderen vor Bundestagswahl auf der Strasse des 17. Juni.

Alman siyasi partilerinin Türkiye stratejilerindeki değişimin şifreleri 18.09.2021

Almanya'da 26 Eylül seçimlerinin Türkiye ile ilişkilerde büyük değişim getirebileceği tahmin ediliyor. Partilerin seçim programları, Türkiye politikalarındaki değişim hakkında çok önemli ipuçları içeriyor.
Berlin, den 02.09.2021*** BTW Interview mit Spitzenkandidat Tino Chrupalla AfD ModeratorInnen: Erkan Arikan und Michaela Küfner

"Almanya sınırlarını gerekirse silah zoruyla da korumalı" 02.09.2021

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesinde partilerin başbakan veya liste başı adaylarıyla konuşuyoruz. Bu hafta sırada sağ popülist, göç ve İslam karşıtı AfD'nin liste başı adayı Tino Chrupalla var.
Islam-Unterricht / Islamunterricht / islamischer Religionsunterricht, Brüder-Grimm-Schule, Mainz-Kostheim, Bild x von 42 Mainz-Kostheim, (für LOK), 27.03.2014 Islam-Unterricht / Islamunterricht / islamischer Religionsunterricht, Brüder-Grimm-Schule, Mainz-Kostheim, (organisiert durch den türkisch-islamischen Verband Ditib), im Bild: Islamunterricht der Jahrgansstufe 1, Kinder sitzen im Sitzkreis auf dem Boden, an Hand von Bildern wird gemeinsam besprochen, welche Dinge während des Fastenmonats Ramadan erlaubt sind und welche nicht, hier Bild einer Tüte Pommes frites, Pommes frites sind nicht erlaubt, bereits zugeordnete mit Magneten befestigte Bilder an der Tafel, Islam Teaching Islam teaching Islamic Religious education Brothers Grimm School Mainz Fare home Picture X from 42 Mainz Fare home for Lok 27 03 2014 Islam Teaching Islam teaching Islamic Religious education Brothers Grimm School Mainz Fare home organized through the Turkish Islamic Association DITIB in Picture Islam teaching the 1 Children sit in on the Bottom to Hand from Pictures will together discussed which Things during the Fasting month Ramadan allowed are and which not here Picture a Bag French fries Fries French fries Fries are not allowed already assigned with Magnets Fortified Images to the Board

Bayvera’da seçmeli İslam din dersinin önü açıldı 27.08.2021

Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde, İslam din dersinin seçmeli ders olarak verilmesine itiraz eden sağcı AfD partisinin başvurusu eyalet anayasa mahkemesi tarafından reddedildi.
Der Bundestag mit Bundesadler in der 218. Sitzung des Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude. (Symbolbild, Themenbild) 25.03.2021

Almanya’da milletvekillerinin ek gelirleri arttı 10.07.2021

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre, federal parlamento milletvekillerinin ek gelirleri son sekiz yılda yaklaşık iki kat arttı. En fazla ek gelir elde eden milletvekilleri Hrıstiyan Birlik Partililer ile FDP’liler.
Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, gibt ein Interview vor der Bundesdelegiertenkonferenz ihrer Partei. Auf dem Parteitag wird das Wahlprogramm für die Bundestagswahl verabschiedet.

Yeşillerin Başbakan adayı popülaritesini yitiriyor 11.06.2021

Almanya’da seçim anketlerinde favori Başbakan adayı olarak öne çıkan Yeşillerli Baerbock son kamuoyu yoklamasında popülaritesini önemli ölçüde yitirdi. Baerbock, son anketlere göre SPD ve CDU adaylarının gerisine düştü.

Links: Armin Laschet bei einem Pressestatement zur Kanzlerkandidatur von Annalena Baerbock vor dem Konrad-Adenauer-Haus. Berlin, 19.04.2021 Mitte: Germany's Green party co-leader Annalena Baerbock gives a speech during a digital announcement event in Berlin, Germany, where the party presented her as top candidate for chancellor for the upcoming federal election later this year, Monday, April 19, 2021. (Annegret Hilse/Pool via AP) Rechts: Olaf Scholz, Bundesminister der Finanzen, spricht zu den Medien im Anschluss an die IWF-Fruehjahrstagung, aufgenommen in Berlin, 07.04.2021. Berlin Germany *** Olaf Scholz, Federal Minister of Finance, speaks to the media following the IMF Spring Meetings, recorded in Berlin, 07 04 2021 Berlin Germany Copyright: xFlorianxGaertnerx

Almanya'da seçim anketlerinde Yeşiller zirveyi zorluyor 26.05.2021

Son yapılan anketlerde Yeşiller partisi şu anki hükümetin büyük ortağı Hristiyan Birlik partileriyle başa baş durumda. Anketler Saksonya eyaletinde sağ popülist AfD'nin diğer tüm partileri geride bıraktığını gösteriyor.
Alice Weidel, Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, und Tino Chrupalla, der Parteivorsitzende, stellen sich als Spitzenduo der AfD für die Bundestagswahl auf einer Pressekonferenz vor. +++ dpa-Bildfunk +++

AfD meclis seçimlerine sağ kanatla giriyor 25.05.2021

Sağ popülist AfD partisi, 26 Eylül'deki seçimler için liste başı adaylarını seçti. Partideki sağ kanattan Weidel-Chrupalla ikilisi, "En büyük rakibimiz CDU" dedi.

Horst Seehofer (CSU), Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat, stellt in der Bundespressekonferenz die Fallzahlen politisch motivierter Kriminalität für das Jahr 2020 vor.

Seehofer'den Avrupa'ya yeni göç dalgası uyarısı 11.05.2021

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, Avrupa’ya sığınmacı göçünün son zamanlarda yine artmaya başladığını belirterek, göçün yeniden endişe verici boyutlara ulaşmaması için önlem alınmasını istedi.
Deutschland, Berlin, Pressekonferenz mit der designierten Kanzlerkandidatin von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Annalena Baerbock, 19.04.2021 *** Germany, Berlin, Press conference with the designated candidate for chancellor of BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, Annalena Baerbock, 19 04 2021

Anket: Almanya’da birinci parti Yeşiller 07.05.2021

Almanya’da iktidarın büyük ortağı Birlik Partileri’nin düşüşü devam ediyor. Yapılan son ARD-DeutschlandTrend anketine göre CDU ve CSU yüzde 23 oy oranında kalırken, Yeşiller yüzde 26 seviyesine ulaşmış durumda.
Alternative for Germany (AfD)'s demonstrators holding AfD and German flags gather at the main station in Berlin to attend the demonstration for the future of Germany called by the far-right AfD in Berlin on May 27, 2018. - The police estimates 2000 to 2500 people attending the AfD demonstration in front of the main station in Berlin. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP) (Photo credit should read TOBIAS SCHWARZ/AFP via Getty Images)

Almanya'da AfD üzerindeki istihbarat baskısı artıyor 03.03.2021

Almanya'da sağ popülist AfD partisinin iç istihbarat tarafından "şüpheli vaka" olarak sınıflandırıldığı bildirildi. Böylece partinin istihbari araçlarla resmen izlenmesi mümkün olacak.
Passanten gehen am 19.04.2014 durch die Fußgängerzone in der Grimmaischen Straße in Leipzig (Sachsen). Das Osterwetter lockte zahlreiche Menschen in die Innenstadt von Leipzig. Foto: Jan Woitas/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Araştırma: Seçmenlerin yüzde 8'i aşırı sağ görüşe sahip 01.02.2021

Almanya'da mecliste grubu bulunan partilerin seçmenleri arasında yapılan bir araştırma, yüzde 8'e yakın bir kesimin aşırı sağ görüşe sahip olduğunu, bu oranın AfD seçmeninde yüzde 56'lara ulaştığını ortaya koydu.
Auf einem Handy ist der gesperrte Twitter-Account von US-Präsident Donald Trump zu sehen. Der Kurznachrichtendienst hatte mitgeteilt, dass Trumps Konto @realDonaldTrump dauerhaft gesperrt bleibt. Grund sei das «Risiko einer weiteren Anstiftung zur Gewalt» nach dem Sturm des Kapitols in Washington durch Trump-Anhänger.(gestellte Szene)

Twitter'ın kışkırtıcı hesapları askıya alması çözüm mü? 14.01.2021

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı. Kimileri, nefret yayan ve halkı kışkırtan diğer hesapların da kapatılmasını isterken, bazıları bunun çözüm olmadığı görüşünde.
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