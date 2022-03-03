Almanya F-35'ler için resmen düğmeye bastı

Almanya'da hükümet, hava kuvvetlerinin modernizasyonu kapsamında eskimiş Tornado uçaklarının yerine Lockheed Martin şirketinin ürettiğiF-35 savaş uçağı satın almaya karar verdi.

Savunma Bakanı Christine Lambrecht, "nükleer katılım görevini ifşa etmek üzere" F-35'lerin satın alım sürecinin başlatıldığını açıkladı. NATO'nun nükleer caydırıcılık ilkesi uyarınca "nükleer katılım", üye ülkelerin gerekli durumlarda atom bombası taşıma kapasiteli savaş uçaklarıyla harekete geçebilmesini öngörüyor. Savunma Bakanı Lambrecht, F-35'lerin aynı zamanda NATO müttefikleri ve Avrupa'daki diğer partnerlerle eşsiz bir iş birliği potansiyeli oluşturduğunu" söyledi.

Rusya vurgusu

Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına gönderme yaparak "bu tür bir saldırganlığa karşı tek yanıtın NATO'nun kararlılığı ve inandırıcı bir caydırıcılık olabileceğini" vurguladı. Bu nedenle F-35 kararının alternatifinin bulunmadığını belirten Gerhartz, F-35'in dünyanın en modern savaş uçağı olduğunu, Avrupa'daki pek çok partnerin de seçimini F-35'ten yana yaptığını kaydetti. Gerhartz, F-35'lerin NATO hava sahasının güvenliğinin sağlanması ve gerekli durumlarda savunulabilmesi kabiliyetini güçlendireceğini ifade etti..

Alman haber ajansı dpa daha önce konuyla ilgili yayımladığı haberde hükümetin 35 adet F-35 savaş uçağı satın almayı planladığını bildirmişti. Hükümetin, elektronik savaş kapsamında düşman hava savunma mevzilerinin baskılanması ve muharebe için de 15 adet Airbus üretimi Eurofighter alma niyetinde olduğu kaydedilmişti.

Eskimiş uçaklar sorunu

Alman hava kuvvetlerinde eskimiş uçaklar önemli bir sorun olarak görülüyor. Ordu envanterinde yaklaşık 85 adet Tornado bulunuyor. 143 Eurofighter uçağından ise 33'ü ilk sevkiyattaki eski uçaklardan oluşuyor.

Üç yıl önce Alman ordusunun hava kuvvetlerinin modernizasyonu için Boeing üretimi F-18'ler ve Avrupa yapımı Eurofighterlarda karar kıldığı ve F-35 seçeneğini tamamen devre dışı bıraktığı kamuoyuna yansımıştı.

Başbakan Olaf Scholz ile Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in Ocak ayında yaptığı bir görüşme sonrasında ise F-35'lerin incelenmesi talimatı verildi. F-35'lerin nükleer silah taşıma kapasitesi bulunduğu ve elektronik savaş için de sınırlı olarak teçhizatlandırılmış olduğu belirtiliyor.

Fransa ile ortak uçak projesi tehlikede mi?

Alman hükümetinin hava kuvvetlerinin modernizasyonunda F-35'lerde karar kılması, Almanya ve Fransa'nın İspanya'nın üzerinde çalıştığı Geleceğin Hava Muharebe Sistemi (FCAS) çerçevesinde yeni bir savaş uçağı projesinin akıbeti konusunda soru işaretleri yaratıyor. dpa'nın haberine göre Federal Hükümet ise Avrupalı başka NATO müttefiklerinin de F-35 kullandığı ve bu bakımdan bir "sinerji efekti" yaratmanın mümkün olduğu fikrini taşıyor.

Resmi olarak hiçbir zaman doğrulanmasa da Almanya'nın Büchel kentinde ABD'ye ait 20 adet B61 tipi nükleer bomba bulunduğu tahmin ediliyor. Bu silahların şimdiye kadar Alman Tornado savaş uçaklarınca taşınması mümkündü. Tornadoların yerini alacak uçakların da aynı kapasitede olması isteniyordu.

dpa,epd/EC,BÖ/BK,JD

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