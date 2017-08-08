 Almanya Down sendromu testini tartışıyor | ALMANYA | DW | 11.04.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Almanya Down sendromu testini tartışıyor

Alman Federal Meclisi'nde Down sendromunun önceden tespitine yönelik kan testinin zorunlu sağlık sigortası kapsamına alınması konusu tartışılıyor.

default

Alman Federal Meclisi bugün Down sendromunun önceden tespitine imkan tanıyan Trisomi 21 testinin zorunlu sağlık sigortası kapsamına alınıp alınmaması konusunu tartışıyor.

Sağlık Bakanı Jens Spahn gibi testi savunanların argümanı, söz konusu kan testinin, amniyotik sıvı üzerinde yapılan ve zorunlu sağlık sigortası kapsamında olan testlerden daha az riskli olması.

Karşı olanların argümanı ise birçok Down sendromlu bireyin normal bir şekilde hayatını sürdürebiliyor olması. Bu kişiler testin zorunlu sağlık sigortası kapsamına alınmasının, kürtaj oranlarını arttırmasından endişe ediyor.

Konu ile ilgili son kararı Alman sağlık sisteminin en yüksek karar alma mercii olan Federal Ortak Komite(G-BA)'nin alacağı kaydedildi.

Inklusion Mädchen mit Down-Syndrom in Schulklasse

Trisomi nedir?

46 kromozomdan oluşan insan DNA'sındaki 46 kromozomun yarısı anneden yarısı ise babadan geliyor. Trisomi terimi genetik bir anomaliyi işaret etmek için kullanılıyor. Dünya genelinde en sık rastlanan trisomi tipi Trisomi 21 veya bilinen adıyla Down sendromu. Down sendromuna sahip bireylerde 21'inci kromozom iki yerine üç kopya halinde bulunuyor. Trizomi ismi Yunanca "tria" yani üç ve "soma" yani "vücut" kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.

Down sendromuna sahip bireylerin bir çoğu büyük oranda bağımsız ve normal bir hayat sürebiliyor. Alman Down Sendromu Bilgi Merkezi'nin tahminlerine göre dünya üzerinde her üç dakikada Down sendromlu bir bebek dünyaya geliyor. Dünya çapında yaklaşık 5 milyon, Almanya'da 30 ila 50 bin, Türkiye'de ise yaklaşık 70 bin Down sendromlu birey bulunduğu tahmin ediliyor.

AFP,KNA/BW,SSB

©Deutsche Welle Türkçe 

 

Önerdiğimiz linkler

Yorum: Yaşama evet!

Anne-baba adayları üzerindeki baskı giderek artıyor, olabildiğince erken bebeklerinin dünyaya sağlıklı gelip gelmeyeceğini bilmek istiyorlar. DW'den Verica Spasovka, kendi tecrübelerine dayanarak 'yaşama evet' diyor. (21.03.2017)  

Yeni reklam yüzü tabuları yıkıyor

Down sendromlu Katie Meade Amerikalı bir saç bakım ürünleri markasının yeni reklam yüzü oldu. (10.04.2016)  

Down sendromu için yeni test

ABD’de, ekim ayından beri uygulanan yeni bir kan testi, anne karnındaki bebeğin down sendromu olup olmadığına yönelik daha güvenilir sonuçlar sağlıyor. (06.01.2012)  

Benzer içerik

Deutschland Blutspende

Eşcinsel erkeklere kan bağışı izni 08.08.2017

Alman Hekimler Odası'nın yeni düzenlemesine göre eşcinsel erkekler bir yıl boyunca cinsel ilişkiye girmediyse kan bağışında bulunabilecek.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Polizist Polizei Deutschland Abzeichen Symbolbild (picture-alliance/dpa)

Alman polisinden Hamas operasyonu

Almanya'nın 10 farklı eyaletinde bulunan 90 mülkte Hamas'a "finansal destek ve propaganda desteği" verdiğinden şüphelenilen kuruluşlara baskın düzenlendi.  

FOTO-GALERİ

Eröffnung Wonderland Eurasia Ankara Erdogan (Reuters/Presidential Press Office)

Erdoğan Ankapark'ın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Wonderland Eurasia" ismiyle de bilinen Ankapark'ın açılışını gerçekleştirdi. İnşaatı pek çok kez durdurulan parkı kurma fikrini ise Melih Gökçek ortaya atmıştı.  