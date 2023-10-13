Almanya Dışişleri Bakanı: Hepimiz İsrailliyiz

İsrail'e resmi ziyaret düzenleyen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ülkesinin İsrail ile dayanışma içinde olduğunu belirtti. Baerbock "Bu günlerde hepimiz İsrailliyiz" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, resmi ziyaret için sabah saatlerinde İsrail'in başkenti Tel Aviv'e gitti. Baerbock, Gazze Şeridi yakınlarındaki Netivot kentinde radikal İslamcı Hamas'ın saldırısında hayatını kaybeden Alman vatandaşlarının yakınları ve İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile bir araya geldi. Baerbock, Cohen ile görüşme sonrası yaptığı açıklamada Almanya'nın İsrail ile dayanışma içinde olduğunu bir kez daha ifade etti.

"Bu korkunç günlerde yanınızdayız ve sizinle aynı duyguları paylaşıyoruz. Bu günlerde hepimiz İsrailliyiz" diyen Baerbock, "Alman hükümeti adına ama aynı zamanda da Alman halkı adına size en derin dayanışmamızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock Netivot'ta incelemelerde bulundu. Fotoğraf: Ilia Yefimovich/dpa/picture alliance

Baerbock radikal İslamcı Hamas'ın "sinsi bir hesap yaparak sivil halkın arkasına saklandığını" belirterek "Gazze'deki tüm halkı rehin aldılar. Tünelleri ve silah depoları binaların, süpermarketlerin, hastanelerin altında" diye konuştu.

Radikal İslamcı Hamas'ın Cumartesi günü düzenlediği saldırı sonrası İsrail'in operasyonuna ilişkin olarak da Baerbock "İsrail'in kendi vatandaşlarını kurtarma hakkı, hayır görevi vardır" ifadelerini kullandı.

"Hamas ile mücadele herkesin önüne inanılmaz sınamalar koyuyor çünkü demokrasiler olarak insani gereği, yani sivil halkın temel korunmasını ciddiye alıyoruz. Bu, bizi teröristlerden ayırıyor. Bu yüzden onlardan güçlüyüz" ifadelerini kullanan Baerbock, "Sivillerin korunacakları ve en temel ihtiyaçlarının karşılanacağı güvenli mekanlara ihtiyacı var" dedi.

Baerbock İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki sivil halka güneye gitme çağrısında bulunmasıyla ilgili olarak da, Gazze'nin güneyindeki kapasitenin zaten dolduğunu belirtti. Baerbock bu çerçevede Mısır ve Birleşmiş Milletler ile temas halinde olduklarını söyledi.

İsrail ordusu bugün Gazze'de yaşayan yaklaşık 1 milyon 100 bin Filistinli'ye derhal Gazze Şeridi'nin güneyine gitmeleri çağrısı yapmıştı.

dpa, Reuters / EC, BK

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