Almanya Anayasa Mahkemesinden iklim yasasına kısmi ret

Almanya‘da Federal Anayasa Mahkemesi, 2019 yılında yürürlüğe giren İklim Koruma Yasası'nın kısmen Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetti. Aralarında aktivistlerin de olduğu çok sayıda gencin şikayeti üzerine söz konuyu yasayı inceleyen mahkeme, emisyonların 2031 yılından itibaren nasıl azaltılacağına dair yönergelerin yasada eksik olduğunu bildirdi. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, yasa koyucunun, 2030'un ardından başlayacak süreçle ilgili olarak, emisyonların azaltılması hedefi ile ilgili daha detaylı bir düzenleme getirmesi gerektiğini duyurdu.

Yasadaki hükümler nedeniyle şikayetçilerin özgürlük haklarının zedelendiğini de ifade eden Anayasa Mahkemesi, bu hükümlerin emisyonların azaltılması ile ilgili olarak 2030 sonrasına "ağır ve geri çevrilemez bir yük" getirdiğini belirtti. İklim Koruma Yasası'nın bu haliyle, Paris İklim Anlaşması ile belirlenen, artan küresel ısınmanın hızını düşürmeye yönelik hedefleri tutturmak için, 2031'den itibaren daha acil ve kısa vadeli kararlar almayı gerektireceğini de ifade eden mahkeme, bu durumdan da, sera gazı emisyonları ile alakalı olan hayatın neredeyse her alanı etkileneceği için, tüm özgürlüklerin zarar görme potansiyeli taşıdığını bildirdi.

Federal Anayasa Mahkemesi, yasa koyucunun 2030 sonrasında gelecek ağır yükü azaltmak için, İklim Koruma Yasası'na önlemler ilave etmiş olması gerektiğini de vurgularken, diğer yandan söz konusu yasanın temel haklar ve bedensel sağlık hakkını ihlal etmediğini belirtti.

AFP / ET,HT

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