 Almanya Anayasa Mahkemesinden iklim yasasına kısmi ret | ALMANYA | DW | 29.04.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya Anayasa Mahkemesinden iklim yasasına kısmi ret

Federal Anayasa Mahkemesi, İklim Koruma Yasası’nın 2031 yılından itibaren ağır bir yük getireceğini ifade ederek, yasanın kısmen Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti.

Arşiv

Arşiv

Almanya‘da Federal Anayasa Mahkemesi, 2019 yılında yürürlüğe giren İklim Koruma Yasası'nın kısmen Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetti. Aralarında aktivistlerin de olduğu çok sayıda gencin şikayeti üzerine söz konuyu yasayı inceleyen mahkeme, emisyonların 2031 yılından itibaren nasıl azaltılacağına dair yönergelerin yasada eksik olduğunu bildirdi. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, yasa koyucunun, 2030'un ardından başlayacak süreçle ilgili olarak, emisyonların azaltılması hedefi ile ilgili daha detaylı bir düzenleme getirmesi gerektiğini duyurdu.

Yasadaki hükümler nedeniyle şikayetçilerin özgürlük haklarının zedelendiğini de ifade eden Anayasa Mahkemesi, bu hükümlerin emisyonların azaltılması ile ilgili olarak 2030 sonrasına "ağır ve geri çevrilemez bir yük" getirdiğini belirtti. İklim Koruma Yasası'nın bu haliyle, Paris İklim Anlaşması ile belirlenen, artan küresel ısınmanın hızını düşürmeye yönelik hedefleri tutturmak için, 2031'den itibaren daha acil ve kısa vadeli kararlar almayı gerektireceğini de ifade eden mahkeme, bu durumdan da, sera gazı emisyonları ile alakalı olan hayatın neredeyse her alanı etkileneceği için, tüm özgürlüklerin zarar görme potansiyeli taşıdığını bildirdi.

Federal Anayasa Mahkemesi, yasa koyucunun 2030 sonrasında gelecek ağır yükü azaltmak için, İklim Koruma Yasası'na önlemler ilave etmiş olması gerektiğini de vurgularken, diğer yandan söz konusu yasanın temel haklar ve bedensel sağlık hakkını ihlal etmediğini belirtti.

AFP / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya böcekleri koruma yasası çıkarıyor

Almanya’da hükümet, böcekleri koruma amacıyla hazırladığı yasa paketiyle doğal koruma alanlarını genişletiyor, ışık kirliliğine ve pestisit kullanımına yeni kurallar getiriyor. Glifosat kullanımı da 2023’te yasaklanıyor.  

BM: Küresel ısınma 3 dereceye doğru ilerliyor

Paris'te beş yıl önce imzalanan İklim Anlaşması'nda küresel ısınmanın 2 derecenin altında tutulması hedeflenmişti. Ancak BM'nin yeni raporuna göre, küresel ısınma 3 derecenin üzerine çıkacak şekilde artıyor.  

''İklim değişikliğinde dönüşü olmayan bir noktaya doğru ilerliyoruz''

BM İklim Konferanslarının 25'incisi bugün İspanya’nın başkenti Madrid’de başlıyor. Konferansın hedefleri arasında küresel ısınmanın bu yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması yer alıyor.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Almanya: Gri pasaport soruşturması Ocak'tan beri sürüyor

Türkiye'den gri pasaportla insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarıyla ilgili Almanya’da Ocak’tan beri 30 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Weiden’daki soruşturma ile ilgili ayrıntılara DW Türkçe ulaştı.  

FOTO-GALERİ

Türkei Ikizdere Rize | Protest gegen Bergbau- Konzern Cengiz Insaat

Taş ocağı protestosu

Cengiz İnşaat'ın doğa harikası İkizdere'de açmak istediği taş ocağına karşı çıkan köylüler sabırla direnişlerini sürdürüyorlar.  