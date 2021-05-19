 Almanya Aile Bakanı Giffey istifa etti | Almanya | DW | 19.05.2021

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Almanya

Almanya Aile Bakanı Giffey istifa etti

Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey doktorasının intihal nedeniyle iptal edilmesi üzerine görevinden istifa etti.

Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey

Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey

Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı Franziska Giffey görevinden istifa etti. 43 yaşındaki Sosyal Demokrat Partili siyasetçi, Almanya Başbakanı Angela Merkel'den bugün istifasını talep etti. İlk olarak Focus dergisinin verdiği ilgili haber bakanlık tarafından da doğrulandı.

Giffey'in istifasına doktora tezinde intihal yaptığı yönündeki iddialar neden oldu. Giffey 2005-2010 yılları arasında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun sivil topluma katılım politikaları konusunda bir doktora tezi tamamlamıştı. Focus'un haberine göre Şubat 2019'da tezde intihal yapıldığı yönünde inceleme başlatıldı ve bu inceleme ekim ayında ihtar edilmesiyle sona erdi. Giffey'in 13 Kasım 2020 tarihinde doktor unvanını taşımaya devam etmek istemediğini açıklaması üzerine Berlin Hür Üniversitesi 18 Kasım 2020 tarihinde yeniden inceleme başlattı. İncelemeyi tamamlayan üniversite Giffey'in doktora unvanının geçersiz olduğunu kendisine tebliğ etti.

Mart 2018'den beri Federal Aile Bakanlığı görevinde bulunan Giffey Kasım 2020'den bu yana da partisinin Berlin teşkilatının başkanlığını yapıyordu. Giffey aynı zamanda 26 Eylül tarihinde yapılacak Berlin eyalet parlamentosu seçimlerinde de Berlin'e hükümet eden belediye başkanlığına aday.

 

epd,dpa / EC,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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