 Almanya 50 sığınmacı çocuğa kapılarını açıyor | ALMANYA | DW | 08.04.2020

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ALMANYA

Almanya 50 sığınmacı çocuğa kapılarını açıyor

Almanya Yunan adalarından ilk etapta 50 sığınmacı çocuğun ülkeye getirilmesini planlıyor. On AB ülkesi, kamplarda yalnız başına kalan bin 600 çocuk ve genci kabul edeceğini bildirmişti.

Sığınmacı kampında yaşayan bir çocuk

Sığınmacı kampında yaşayan bir çocuk

Almanya, Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarından yanında ailesi olmayan 50 çocuğu kabul etmeye hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili kararın bugün Bakanlar Kurulu toplantısında alınması bekleniyor. Reşit olmayan sığınmacı çocukların, imkanlara göre, gelecek haftadan itibaren Almanya’ya getirilmesi planlanıyor. Bakanlığın verdiği bilgilere göre, koronavirüs salgını nedeniyle iki hafta karantina altında tutulacak çocuklar, bu sürenin ardından farklı eyaletlere yerleştirilecek.

Daha önce de Lüksemburg, yanında ailesi olmayan 12 çocuğu kabul edeceğini duyurmuştu. Çok sayıda Avrupa Birliği ülkesi Mart ayı başında Yunan adalarında yanında ailesi veya yakını olmayan 18 yaş altındaki yaklaşık bin 600 çocuğun kabul edilmesi konusunda uzlaşmaya varmıştı. Bakanlığın açıklamasına göre, Almanya ve Lüksemburg’un yanı sıra Fransa, Portekiz, İrlanda, Finlandiya, Hırvatistan, Litvanya, Belçika ve Bulgaristan da, sığınmacı çocukları kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi. Açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle sığınmacı çocukların bu ülkelere getirilmesinin gecikmesinin "anlaşılabilir" olduğu belirtildi. 

Meclis Başkan Yardımcısı Roth’tan tepki

Almanya’nın ilk etapta sadece 50 sığınmacı çocuğu kabul etmeyi planlaması tepkilere de yol açtı. Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth, bu sayının yeterli olmadığını söyledi. Yeşiller partisinin eski lideri Roth, atılan adımı "Çoktan yapılmalıydı ve aynı zamanda çok da az" sözleriyle değerlendirdi. Almanya’nın söz verdiği gibi risk altındaki 350 sığınmacı çocuğu kabul etmesi gerektiğini belirten Roth, aynı zamanda insani sorumluluğunu da yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Roth, koronavirüs salgını öncesinde de Yunan adalarında kapasitelerinin üzerinde dolu olan kamplarda "insani felaket ve insan hakları açısından utanç yaşandığını" söyledi.

 

AFP,KNA,dpa / JD,BK

©️ Deutsche Welle Türkçe

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