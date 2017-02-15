Almanya 5 ülkeye yönelik seyahat kısıtlamasını gevşetti

Alman hükümeti, bulaşıcı korona varyantlarının daha hızlı yayılmasını önlemek amacıyla bazı ülkelere getirilen seyahat kısıtlamalarını gevşetme kararı aldı. Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada seyahat kısıtlamalarının gevşetildiği ülkelerin Portekiz, İngiltere, Kuzey İrlanda, Rusya, Hindistan ve Nepal olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerin Çarşamba gününden itibaren, "virüs varyantı bölgesinden” çıkarılarak "yüksek insidans bölgeleri" kategorisine alındığı kaydırıldı.

Böylece aşıları tamamlanmış olanlar veya Covid-19 geçirip iyileşenler için bu ülkelerden döndüklerinde karantina yükümlülüğü tamamen ortadan kalkmış oldu.

Daimi Aşılama Komisyonu'ndan (STİKO) yapılan açıklamada Delta varyantının Mart ayından bu yana baskın olan Alfa varyantına kıyasla çok daha bulaşıcı olduğu ifade edildi.

RKI verilerine göre de Delta varyantı birkaç hafta içinde Almanya'da yeni enfeksiyonlarda baskın mutant haline gelecek. Delta mutasyonunun bu haftadan itibaren tüm yeni enfeksiyonların en az yarısını oluşturması bekleniyor.

DW,Reuters/TY,HS

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