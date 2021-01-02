 Almanya 31 Ocak′a kadar kapalı | ALMANYA | DW | 05.01.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya 31 Ocak'a kadar kapalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelen eyalet başbakanları yürürlükteki salgın önlemlerinin 31 Ocak'a kadar uzatılmasını kararlaştırdı. Sosyal temas da ciddi şekilde sınırlandırılıyor.

default

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 16 eyaletin başbakanı bugün düzenledikleri toplantıda Aralık ortasından bu yana yürürlükte olan tam kapanma tedbirlerini ele aldı. Toplantıda, 10 Ocak'a kadar geçerli olan salgın önlemlerinin 31 Ocak'a kadar uzatılması kararlaştırıldı. Önlemlerin uzatılması ile hastaneler üzerindeki yükün hafifletilmesi ve yüksek enfeksiyon sayılarının düşürülmesi amaçlanıyor.

Karar metnine göre, federal hükümet ile eyalet yönetimleri sosyal temasın ciddi ölçüde sınırlandırılması üzerinde de uzlaştı. Karar doğrultusunda, aynı evde yaşayanlar dışarıda sadece bir kişi ile buluşabilecek.

Ayrıca enfeksiyon sayılarının çok yüksek olduğu, 7 günlük yeni vaka değeri 100 bin kişi başına 200'ün üzerinde olan bölgelerde dolaşıma da sınırlama getirilecek. Yeni önlemlere göre, bu bölgelerde kişiler geçerli bir nedenleri olmadığı sürece sadece evlerinin 15 kilometre uzağına kadar gidebilecek.

Merkel, toplantı sonrası basın toplantısı düzenledi

Merkel, toplantı sonrası basın toplantısı düzenledi

"Bazı hastaneler sınıra dayandı"

Başbakan Merkel de toplantı sonrası alınan kararlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, önlemlerin uzatılmasını koronavirüsün daha bulaşıcı olduğu ifade edilen yeni varyantı ile gerekçelendirdi. Varyantın enfeksiyon sayısını ve yoğun bakım servislerinin yükünü artırdığını söyleyen Merkel, bazı hastanelerin "sınıra dayandığını" ifade etti.

Özel buluşmaların hane dışından bir kişi ile sınırlandırılacağının altını çizen Merkel sözlerini "Mevcut aşıların günlük hayatımızın normalleşmesi için perspektif sunduğunu biliyoruz" şeklinde sürdürdü. 

Almanya'da aşılama neden yavaş ilerliyor?

Merkel, 25 Ocak’ta eyalet başbakanlarıyla yeniden bir araya gelecek ve alınan önlemlerin sonuçlarını değerlendirecek. Şubat ayına ilişkin önlemler de bu toplantıda ele alınacak.

Almanya 16 Aralık'tan beri kapalı 

Almanya'da koronavirüs vakalarının yüksek seyretmesi ve Covid-19'a bağlı ölü sayısının da yükselmesi nedeniyle 16 Aralık'ta temel ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan marketler, eczaneler, bankalar, akaryakıt istasyonları gibi işletmeler dışındaki tüm dükkanların kapatılması kararlaştırılmıştı.

Okullar ve ana okulları kapatılmış, çalışanların evden çalışması tavsiye edilmiş ve sosyal temas da dışarıda en fazla beş kişi ile sınırlandırılmıştı.

dpa/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Korona krizi Almanya’da istihdamı vurdu

Küresel koronavirüs salgınının ekonomideki olumsuz etkileri Almanya’da, istihdam alanında kendini gösteriyor. Ülkede 14 yıl aranın ardından ilk kez çalışanların sayısında azalma yaşandı.  

Almanya'da tasarruflar rekor seviyeye ulaştı

Almanya'da koronavirüs pandemisi hanehalkı tasarruflarının rekor seviyeye ulaşmasına neden oldu. Tüketiciler, hem kapanma önlemleri hem de ekonomik belirsizlikler nedeniyle tasarrufa yöneldi.  

Merkel'den yeni yıl mesajı: Pandemiyle mücadele yüzyılın görevi

Başbakan Merkel, son yeni yıl konuşmasında vatandaşlardan aşı konusunda sabırlı olmalarını istedi. Merkel, koronavirüs ile ilgili komplo teorilerinin yaşamını yitirenlere karşı "zalimce" olduğunu ifade etti.  

Benzer içerik

Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

Almanya'da doktorlar tam kapanmanın uzatılmasını istiyor 02.01.2021

Almanya'da doktorlar 10 Ocak 2021'e kadar geçerli olması kararlaştırılan tam kapanmanın uzatılmasını talep ediyor. DIVI Başkanı Janssens de yoğun bakım ünitelerinin ancak yazın rahatlamasını beklediğini söyledi.

Australien Sydney | Silvester-Feuerwerk | Jahreswechsel zu 2021

Pandemi gölgesinde yılbaşı kutlamaları 31.12.2020

Dünyada yeni yıla ilk giren ülkelerden biri olan Avustralya'da havai fişek gösterisi seyircisiz yapıldı. Salgın nedeniyle Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede kutlamaların sönük kalması bekleniyor.

Symbolbild Impfstoff für Coronavirus

Endonezya'da Çin aşısını ilk Devlet Başkanı yapacak 05.01.2021

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfuslu ülkesi Endonezya'da Çin aşısı CoronaVac ile gelecek hafta koronavirüse karşı aşılamaya başlanacağı bildirildi. Aşı ilk olarak Devlet Başkanı'na yapılacak.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland | Intensivstation des Universitätsklinikums Aachen

Alman hükümeti: Hastanelerdeki durum çok ciddi

Alman hükümeti sözcüsü, hastanelerdeki durumun "çok ciddi" olduğunu söyledi. Almanya'da 10 Ocak'a kadar geçerli olan kapanma önlemlerinin uzatılması bekleniyor.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  