Almanya 2018'i rekor bütçe fazlasıyla kapattı

Almanya'nın rekor düzeydeki 2018 yılı bütçe fazlası tahminlerin 1 milyar euro altında çıktı. İstatistik Federal Dairesi federal devlet, eyaletler belediyeler ve sosyal sigorta kurumlarının 2018 yılı bütçelerini 58 milyar euro fazlayla kapattıklarını açıkladı. İki Alman devletinin birleşmesinden bu yana kamu sektörü bu kadar fazla elde etmemişti. Ocak ayındaki ilk tahminlerde kamu fazlasının 59,2 milyar euroyu bulacağı açıklanmıştı. Böylece devlet aralıksız beşinci kez bir mali yılı borçlanmadan kapatmış oldu. Kamu sektöründe elde edilen fazla Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 1,7'sini tekabül ediyor.

Olumlu gelişme ekonomik canlılığın sürmesinden, istihdamın rekor düzeye çıkmasından ve reel ücretlerin artmasından kaynaklanıyor. 2018 yılında kamu gelirleri yüzde 4,7, giderler ise yüzde 3,2 oranında arttı. Avrupa merkez Bankası'nın öncelikle Almanya'da tartışılan para politikası da kamu giderlerinin azalmasında etkili oldu. Sıfır faiz politikası ve borç stokunun küçülmüş olması sayesinde Almanya'nın faiz giderleri 2018 yılında yüzde 8,5 oranında azaldı.

Büyüme periyodunun sonu yaklaşıyor

Ekonomik canlanmanın yerini durgunluğa bırakması beklendiğinden 2023 yılına kadar devlet bütçesinin 25 milyar euro açık vereceği tahmin ediliyor. Maliye Bakanlığı vergi gelirlerinin her yıl 5 milyar euro azalmasının beklendiğini duyurmuştu.

Avrupa'nın ekonomik bakımdan en güçlü ülkesi Almanya 2018 yılının ikinci yarısından itibaren hız kaybetmeye başlamış ve GSYH yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,2 oranında küçülmüştü. Dünya ekonomisindeki yavaşlama ve ticari anlaşmazlıklar ihracatı olumsuz etkiliyor. 2018'de motorlu araçların tüketim ve emisyon değerlerinde kullanılan prosedürün değişmesi satışların azalmasına yol açmış, yaz sıcağı nedeniyle büyük nehirlerde su seviyesinin düşmesi de yük taşımacılığını sekteye uğratmıştı.

2018'de Alman ekonomisi yüzde 1,4 oranında büyüdü. 2016 ve 2017 yıllarında büyüme hızı yüzde 2,2 olmuştu. Federal hükümet 2019 yılında büyüme hızının yüzde 1'de kalacağını tahmin ediyor.

DW, dpa,rtr,afp/AG, BÖ

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