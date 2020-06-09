Almanya çocuklara yönelik cinsel suçların cezasını artırıyor

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında cezaları sertleştirmeye yönelik yeni bir yasa tasarısı sundu. Federal Koalisyon Hükümetinin küçük ortağı olan Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Lambrecht'in bakanlığının hazırladığı yeni kanuni düzenlemede, şimdiye kadar "çocuklara yönelik cinsel istismar" ifadesi ile nitelenen suç "çocuklara yönelik cinsel şiddet" olarak değiştiriliyor ve daha ağır cezaları öngörüyor.

Bakan Lambrecht, "cinsel şiddet" kavramının, işlenen suçun şiddetini tanımlamada daha uygun düştüğünü belirtti. Yeni yasal düzenlemeyle söz konusu cürüm bir ila 15 yıl arasında değişen hapis ile cezalandırılan bir suç olacak. Söz konusu suçlar halihazırda geçerli olan kanunda altı ay ila 10 sene arasında hapis cezalarıyla cezalandırılıyor.

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht

Federal Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yasa tasarısı, çocukların kullanıldığı pornografik görselleri sağlamayı, sahip olmayı ve yaymayı da nitelik açısından daha üst seviyede suç sayıyor. Tasarı, halihazırda üç ila beş yıl arasında hapis cezası verilen yayma suçunun, 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını öngörüyor.

Çocukların kullanıldığı pornografik görselleri sağlamak ve sahip olmak ise, tasarının kabul edilmesi halinde bir ila beş yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılabilecek. Şu an geçerli olan yasal düzenleme bu konuda da üç seneye kadar hapis veya para cezasını öngörüyor. Halihazırda altı ay ile 10 yıl arasında hapis ile cezalandırılan organize suç örgütü kurarak çocuklara ilişkin porno görselleri yayma suçuna da, yeni kanunda iki ila 15 yıl arasında hapis cezası uygulanabilecek.

Zaman aşımı mağdur 30 yaşına geldikten sonra

Almanya Adalet Bakanlığının hazırladığı yeni yasal düzenleme çocuklara yönelik cinsel istismar suçunda zaman aşımı süresini de uzatıyor. Çocuklara yönelik gerçek bir cinsel istismar olayı pornografik görsel olarak kullanılmışsa zaman aşımı mağdurun 30 yaşını doldurduğu tarihten itibaren başlayabilecek.

Hazırlanan yeni kanun tasarısı, tedbir amaçlı önlemler konusunda ve yargıda çalışanların çocuklara yönelik cinsel istismar konusunda eğitimine de ağırlık verilmesini hedefliyor.

Kanun tasarısı ile çocuklara yönelik nitelikli cinsel istismar olaylarında soruşturma başlatılmasının, çocukların kullanıldığı pornografik görsel bağlantılı suçlarda telekomünikasyon kanallarının dinlenmesinin, izlenmesinin ve internet üzerinden aramalar yapılasının da kolaylaştırılması hedefleniyor.

Son yıllarda Almanya'da cinsel istismar ağları ortaya çıktı

Almanya’da iktidarda olan Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik‘ten (CSU) oluşan blok, uzun süredir çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarına ilişkin cezaların sertleştirilmesini talep ediyor. Sosyal Demokrat Parti’li (SPD) Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht başta bu talebi reddetmiş, iki ay önce ise izlediği çizgiyi değiştirerek sert cezalara ilişkin kanun değişikliğini öngören yeni bir tasarı hazırlayacağını duyurmuştu.

Son yıllarda özellikle Almanya'nın Lügde ve Bergisch Gladbach kentlerinde ortaya çıkan ve başta yerel sanılmasına rağmen, soruşturmalar ilerlediğinde hem ulusal hem de uluslararası çapta büyük bir ağ olduğu tespit edilen vakalar, çocuklara yönelik cinsel istismar ve şiddete yönelik cezaların sertleştirilmesi yönündeki taleplerin de artmasına neden oldu.

KNA,epd,AFP / ETO,ET

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