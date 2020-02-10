Almanların yarısına göre 2030'a kadar AfD yönetime gelecek

Almanların yüzde 48'i sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin gelecek on yıl içinde ülkenin eyalet hükümetlerinde ya da federal hükümette yer alacağına inanıyor. Alman basın ajansı dpa’nın YouGov kamuoyu araştırma şirketine yaptırdığı anket bu sonucu ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 29'u ise partinin 2030'a kadar herhangi bir hükümette yer alamayacağı görüşünü dile getirdi.

Almanya’nın Thüringen eyaletinde Hür Demokrat Parti’den (FDP) Thomas Kemmerich’in geçen hafta AfD’li milletvekillerin oylarıyla başbakan seçilmesi Alman kamuoyunda büyük bir deprem yaratmıştı.

YouGov anketine katılanların yüzde 26’sı AfD’nin bir eyalet hükümetinde, yüzde 19 ise Federal Hükümet'te yer almasında bir sorun görmüyor. Yüzde 59’luk bir çoğunluk ise sağ popülist, göç ve İslam karşıtı partinin eyaletlerde ya da federal düzeyde hükümette yer almasına temelden karşı çıkıyor.

Ankete katılanların yüzde 54’ü Thüringen eyaletinde Kemmerich'in seçilmesinin demokrasiye olan güvene zarar verdiğini söyledi. Yüzde 34 olan bitenden AfD’nin, yüzde 10 ise Sol Parti’nin kazançlı çıktığına inandığını söyledi.

Thüringen’de yaşananlardan en çok zarar gören partinin FDP olduğuna inananların oranı yüzde 28 olurken CDU’nun en çok zarar gördüğüne inananların oranı yüzde 26 oldu.

7-9 Şubat tarihleri arasında yapılan ankete 18 yaşın üstünde 2 bin 74 kişi katıldı. Anket yapıldığı sırada CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer henüz genel başkanlık görevinden istifa etme kararını açıklamamıştı.

Thomas Kemmerich

INSA: Sol Parti ülke genelinde oyunu 2 puan artırdı

Bild gazetesinin INSA’ya yaptırdığı ankete göre de Thürigen’de yaşananlardan Sol Parti kazançlı çıktı. Sol Parti Almanya genelinde oy oranını iki puan artırarak yüzde 10 seviyesine çıktı.

Ankete göre Hrıstiyan Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) oy oranı yüzde 27,5 ve SPD’nin yüzde 12,5. Her iki parti de yarım puanlık düşüş yaşadı. Yeşiller yüzde 22, AfD ise yüzde 14 ile oy oranlarını korudu.

INSA İcra Müdürü Hermann Binkert sonuçlara ilişkin şu yorumu yaptı:

"Bodo Ramelow'un partisi ve Thüringen'in ötesinde sahip olduğu sempati Sol Parti’yi ülke genelinde kanatlandırıyor. Annegret Kramp-Karrenbauer CDU’yu ileriye götüremedi. Genel başkan seçilmesinden önce parti ne kadar zayıfsa istifasını açıkladığı zaman da o kadar zayıftı."

7-10 Şubat tarihleri arasında yapılan ankete 2 bin 86 seçmen görüş bildirdi. Ankete göre CDU/CSU-SPD’nin kuracağı bir koalisyon hükümetinin oy oranı yüzde 40’ta kalıyor, muhtemel bir Sol Parti-SPD-Yeşiller koalisyonu ise yüzde 44,5 ile mutlak çoğunluğa erişemiyor.

Bodo Ramelow

Infratest: Thüringen'de Sol Parti-SPD-Yeşiller mutlak çoğunluğa ulaşacak

Alman yayın kuruluşu MDR’in Infratest’e yaptırdığı ankete göre Sol Parti'nin başbakan adayı Bodo Ramelow Thüringen'de oy oranını artırdı.

Thüringen’de yeniden yapılacak bir seçimde Ramelow oy oranını 8 puan artırarak yüzde 39’a ulaşıyor. SPD’nin yüzde 10 Yeşiller’in yüzde 5 oy oranına ulaşacağı ve bu şekilde Sol Parti-SPD-Yeşiller’in mutlak çoğunluğa ulaşacağı belirtiliyor.

Ankete göre Thüringen'de olan bitenden en büyük yarayı alan parti ise CDU oldu. Partinin oy oranı yüzde 21,7’den yüzde 13’e düştü. FDP ise yüzde 5'lik seçim barajının altında kalıyor. AfD'nin yüzde 23,4 olan oy oranı ise küçük bir ilerlemeyle yüzde 24'e çıktı.

Thüringen'de Kemmerich'in AfD oylarıyla başbakan seçilmesine Susanne Hennig-Wellsow böyle tepki göstermişti.

Thüringen'de ne olmuştu?

Thüringen eyaletinde 27 Ekim 2019 tarihinde yapılan seçimler sonrasında hükümet kurmayı zorlaştıran bir meclis aritmetiği ortaya çıktı.

Seçimlerde birinci olan Sol Parti 90 sandalyeli eyalet meclisinde 29, AfD 22, CDU 21, SPD 8, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti ise 5 sandalye kazandı.

Thüringen'de 2014 yılından beri iktidarda olan Sol Parti-SPD-Yeşiller koalisyonu böylece parlamentoda mutlak çoğunluğu kaybetti. Böylece eyalet meclisinde azınlık hükümeti kurma girişimleri başladı.

Sol Parti-SPD-Yeşiller eski eyalet başbakanı Bodo Ramelow'u, AfD ise Christoph Kindervater’i aday gösterdi. İlk iki turda adaylar mutlak çoğunluğa ulaşamadı.

Üçüncü turda ise yüzde 5 barajını kıl payı geçen ve mecliste en az milletvekiline sahip partilerden FDP sürpriz bir biçimde Thomas Kemmerich'i aday gösterdi.

Gizli yapılan oylamada Kemmerich CDU ve AfD milletvekillerinin desteğiyle 45 oy alarak başbakan seçildi. Ramelow 44 oyda kalırken AfD’nin kendi adayı Kindervater’e tek bir oy bile çıkmadı. Bir milletvekili ise çekimser oy kullandı.

FDP adayının AfD oylarıyla başbakan seçilmesi, CDU’nun AfD ile aynı adaya oy kullanması Alman kamuoyunda büyük tepki yarattı. Kemmerich kamuoyunun baskısına dayanamayarak 24 saat içinde istifa etti.

Thüringen’deki başbakanlık seçimi, Başbakan Angela Merkel’in partisi CDU içinde de deprem yarattı. Partinin Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer genel başkanlık görevinden 10 Şubat'ta istifa etti.

DW, Reuters, dpa / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe