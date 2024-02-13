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Türkiye ve İstanbul Almanlar için cazip destinasyonlar

13 Şubat 2024

Almanya'da yapılan bir araştırma, Türkiye'nin bu yıl da tatilciler açısından en gözde ülkeler arasında yer aldığını ortaya koydu. İstanbul ise en popüler kentler arasında.

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Antalya/Olimpos sahilinde çok sayıda insan
Antalya il sınırları içinde yer alan Olimpos sahiliFotoğraf: M. Guelich/Hackenberg/picture alliance

Yapılan bir araştırma, ekonomik yavaşlama ve yüksek enflasyona rağmen tatil seyahatlerinin birçok Alman açısından hâlen cazip olduğunu ortaya koydu.

İskoçya merkezli seyahat acentesi ve küresel fiyat karşılaştırma portalı Skyscanner tarafından bin yetişkinle görüşülerek yapılan araştırmaya göre, Almanların yarısı bu yıl içinde uzun mesafeli bir seyahat gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu kişilerin yarısından fazlası 2024'te iki ya da üç kez yurt dışı tatili yapmayı düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 30'u ise en az 14 gün süren bir tatil yapmayı düşündüğünü belirtti.

Araştırmaya göre İspanya, İtalya ve Türkiye gibi ülkeler bu yıl da Almanlar için en popüler tatil yerleri arasında bulunuyor. En çok tercih edilen şehirlerde ise İspanya'dan Palma de Mallorca, Tayland'dan Bangkok ve Türkiye'den İstanbul ön plana çıkıyor.

Ankete katılanların yarısı bu yıl içinde uzun mesafeli seyahat gerçekleştirmeyi planladığını, yüzde 30'u en az 14 gün süren bir tatil yapmayı düşündüğününü belirtti.

Bir havalimanının elektronik uçuş tabelasında, aralarında İstanbul'un da olduğu çeşitli kentlerin isimleri
Fotoğraf: Marijan Murat/dpa/picture alliance

En popüler kıta Asya

Almanlar için en popüler kıta Asya görünüyor. Uzun mesafeli seyahat planlayanların yüzde 40'ı bu kıtaya gitmek istiyor. Yüzde 26 ile Kuzey Amerika ve yüzde 21'le Afrika da bir hayli popüler. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 37'si Avrupa'da kalmayı düşünürken sadece yüzde 2'si yurt içinde seyahat planlıyor.

İstatistikler, birçok insanın daha yeni yılın ilk haftalarından bir sonraki büyük tatilini planladığına işaret ediyor. Skyscanner verileri, 2024'te bir önceki yıla kıyasla uçuş aramalarında yüzde 39 artış olduğunu ortaya koyuyor.

Anket, 18-34 yaş arasındaki gençlerin genellikle son dakikada tatil rezervasyonu yaptığını ve tatilcilerin yaşı yükseldikçe seyahat bütçelerinin de arttığını gösterdi.

Skyscanner anketi, katılımcıların yaklaşık yüzde 28'inin bu yılki ana tatilleri için kişi başı 501 ila bin euro harcamak istediğini ortaya koydu. Bin ila bin 500 euro arasında harcamak isteyenlerin ya da bin 500 eurodan fazla bütçe ayıranların oranları ise yüzde 26'şar olarak açıklandı.

 

DW,Reuters / CÖ,ET

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