Almanların yüzde 41'i 2024'e karamsar bakıyor

Almanların çoğunun yeni yılda ekonomi konusunda kötümser olduğunu ortaya koyan ARD DeutschlandTrend anketine göre, iktidardaki SPD yalnızca yüzde 14 oy alabiliyor.

Almanya'daki siyasi ve toplumsal eğilimlere ışık tutan ARD DeutschlandTrend anketinin son sonuçları Cuma günü açıklandı. Güncel anket sonuçları, eğer Federal Meclis seçimleri bu Pazar günü yapılacak olsa, muhafazakâr Hristiyan Birlik partilerinin sandıktan zaferle çıkacağını ortaya koydu. Buna göre, Almanya'yı 16 yıl boyunca Angela Merkel liderliğinde yönettikten sonra seçimi kaybedip muhalefet sıralarına geçen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve yalnızca Bavyera'da faaliyet gösteren kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), başbakanı belirlemiş olacak. Hristiyan Birlik partileri, söz konusu ankette ikinci kez üst üste ilk sırada geldi.

Öte yandan iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oy oranı yüzde 14 olarak açıklandı. Bu şartlar altında görevdeki Başbakan Olaf Scholz, koltuğunu devretmek zorunda kalabilir.

AfD ikinci parti

Almanya'daki mevcut koalisyon hükümetini oluşturan Yeşiller partisinin oy oranı SPD gibi yüzde 14. Diğer iktidar ortağı, liberal çizgideki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oy oranı ise yüzde 5 olarak açıklandı. Buna göre FDP, yüzde 5'lik seçim barajını geçmeyi başararak meclise girebiliyor.

Öte yandan, bugünkü şartlar altında, Almanya'daki seçmenlerin yüzde 21'i, sağ popülist Almanya İçin Alternatif'e (AfD) oy vermeyi tercih ediyor. Bu oranla AfD, sandıktan en başarılı ikinci parti olarak çıkabilir.

Kısa süre önce bazı önde gelen vekillerin partiden ayrılmasıyla kriz yaşayan Sol Parti ise, yüzde 3'lük oy oranıyla meclise giremiyor.

Almanya'da aşırı sağcı AfD geçen hafta ilk kez bir anakent belediye başkanlığı seçimini kazandı Fotoğraf: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Almanlar ekonomi konusunda kötümser

Öte yandan ankete göre, Almanların yüzde 41'i, ekonomik durumlarının yeni yılda kötüleşeceği görüşünde. Gelecek yıl ekonomide düzelme bekleyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 9. Ankete katılanların yüzde 46'sı ise, 2024 yılında ekonomide büyük bir değişim yaşanmayacağı öngörüsüne sahip.

Ekonomik durumunun daha da kötüye gideceğine inananların oranı, düşük gelirli yurttaşlar arasında yüzde 47 olarak tespit edildi. Bu düşünceye sahip olanların AfD seçmenleri arasındaki oranı ise yüzde 75 olarak kaydedildi.

Noel tatilinden kısa bir süre önce yapılan anketin sonuçlarına göre, Almanların yüzde 10'u, Noel günlerinde yalnızlıktan muzdarip olma konusunda endişeli. Söz konusu endişe, yaşı 18 ila 34 arasında değişen kişilerde yüzde 17, 65 yaş üzerindekilerde ise yüzde 10 seviyesinde. Noel'de yalnızlık korkusu çekenlerin düşük gelirliler arasındaki oranı ise yüzde 25.

Anketi yapan şirket Infratest dimap, Pazartesi-Çarşamba günleri arasında bin 210 seçmen ile görüştü.

DW, AFP / BÜ, HT

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